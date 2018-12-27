中國已崛起 專家：美國遏止已太晚

2018年12月27日 13:18 中時電子報 陳舒秦

中美貿易戰打得火熱，雙方當仁不讓，大家都好奇世界兩大強權國家，最後誰輸誰贏。不過外經貿部前副部長龍永圖近日接受訪問時表示，今天已不是20年前，中國大陸已經崛起，美國再怎麼遏制都為時已晚，美國應該有勇氣和智慧來面對這現實。

龍永圖強調表示，中美交織的利益太多，兩國關係不可能一下子出現大轉變。鼓勵中國人應該比任何時候都對自己的前景充滿信心。他說，「許多人依然存在某種根深蒂固的『左』的東西，例如認為和民營企業接觸多了、給他們貸款多了，就是『和民營企業勾勾搭搭』，擔心在政治上有風險。」他表示，改革開放本質上就是觀念不斷更新的過程，現仍有很多思想觀念需進一步解放、突破。不要因美國鷹派的言論，或因一場貿易摩擦就動搖對整個形勢的判斷，動搖對中美關係大格局的判斷。

談及世貿組織(WTO)，龍永圖表示，不應過分誇大WTO的作用。在全球貿易中，WTO的確有特殊地位，比如說制定國際貿易規則、組織全球開放市場談判和解決貿易糾紛爭端，對美國威脅退出WTO，龍永圖認為，如果美國一意孤行，中國可以學習日本和澳洲，推動一個沒有美國的TPP。如果美國「退世」，一個沒有美國在內的WTO，也沒有什麼不可以的。如果WTO現在還像當時那麼強大有效，中國與美國的貿易摩擦也不至於搞到今天這個地步。很可惜，今天WTO的確被邊緣化了，它正處在其建立以來最脆弱的時後，已經無法再正常發揮效力。

(中時電子報)