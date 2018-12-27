美上將：中共空軍將於2030趕上美空軍規模

2018年12月27日 14:09 中時電子報 盧伯華

冷戰結束後強大的技術與經濟優勢，讓美國與其他國家在軍事上形成上巨大的差距。但在20多年後，中國與俄羅斯已悄悄地填平了這條鴻溝。美國空軍上將馬克威爾許在一次對美國國會的報告中就明確表示，中俄兩國已逐漸追上美國空軍的實力，尤其是中共空軍，按目前發展趨勢，在2030年就能追上美國空軍的規模與實力。

美媒《國家利益》引述美國前空軍參謀長馬克．威爾許(Mark Welsh)向眾議院撥款委員會國防小組的報告指出，中共空軍目前服役人數雖然比美國空軍多，但美軍在飛機數量上較中共多出數千架。不過，他強調，按照中共空軍建造飛機的速度與部署的情況來看，到2030年將會在飛機數量上與美軍拉近2000架的差距，屆時其空軍規模就算不比美軍大，但已經能與美軍匹敵。

每年的珠海航展都引來大批參觀人群，也成為國際軍事國防界檢視中共國防能力成長的重要場合，其中空軍的展示最受重視。（圖／中新社）

他說，這也不僅是數量問題，中共空軍正在快速地部署更新、功能更強的飛機。其中相當一部份是全新的戰機，如殲-20和殲-31隱形戰機，另外至少還有3款現有戰機的升級版，包括殲-11D和殲-16等。中國也繼續進口先進的俄製戰機，如蘇-35「側衛-E」。

威爾許說，美國沒有跟上這種發展速度，但若能持續進行目前正在推動的3項更新計劃，美國空軍還能保持最強的技術優勢。

這些更新計劃裡包括波音KC-46空中加油機、洛克希德．馬丁F-35隱形戰機和普格魯曼B-21遠程轟炸機。即便正在進行這些空軍裝備更新與現代化，美國現在的技術優勢已非冷戰結束後大不同，不再具有讓全球視為理所且難以跨越的絕對優勢。

威爾許強調，中國現在的技術比美國之前擁有的技術好得多，俄羅斯也跟中國一樣。不同的是，俄羅斯更關注核武的現代化。他們最近展示一些以前未曾展示的能力，例如巡航導彈，俄國新式戰機也在國外的軍事衝突中首次投放武器，美軍已經看到並了解他們正在做的事。

他警告，對美國來說，俄羅斯和中共空軍具有相當危險性，他們是能力很強的潛在敵人，美國必須認真看待。俄中兩國都很嚴肅地在求追求進步，「尤其是中國人，他們對未來的發展藍圖非常明確，美國相較之下就差了許多。我認為這是展望未來時必須慎重考慮的事情。」

(中時電子報)