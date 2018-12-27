數位身分證來了！ 行政院：2020下半年可領到

國發會主委陳美伶（中）說明智慧政府3大目標。（呂雪彗攝）

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數位化時代來臨，民眾在2年後可以擁有結合自然人憑證功能的數位身分證了！行政院會今天（27日）通過智慧政府的規劃報告，未來里程碑是在2020年，將全面發行數位身分識別證(New eID)，政府全方位智慧化服務，縮短行政流程，各項核銷免檢據 ，同時人民對政府各項申請80%線上服務，並推動公投電子投票(非網路投票)。

賴揆今（27）日在行政院會聽取國發會「智慧政府規劃」報告。國發會表示，推動智慧政府為我國加速與國際同步推動政府數位轉型的重要政策，運用人工智慧等新興科技，優化決策品質，建構下一世代智慧政府公私協力治理模式，增進人民對政府的信賴。

國發會主委陳美伶表示，過去長期推動電子化政府，民眾最有感覺是網路報稅及電子發票，面對數位經濟來臨，要朝智慧化政府邁進，其中最關鍵的是數位身分識別，比我國在前面的愛沙尼亞及新加坡，均已有數位身分識別。

陳美伶說，數位的身分證其實只是一把鑰匙，並不是一個儲存資料的晶片身份證，會和自然人憑證做一個結合，然後透過政府骨幹網路，利用區塊鏈或代碼的技術，去跟各部會機關資料庫在雲端上取用。

也就是說，數位身分證沒有儲存資料的功能，只有辨識的功能，與個資並無直接相關。陳美伶說，在數位政府提出時，就數位身分證已作過討論，數位身分證現在開始規劃，2020年下半年開始發放，具體細節及經費待內政部提出供行政院核定。

智慧政府三大目標，包括「開放資料透明，極大化加值應用」、「鏈結治理網絡，優化決策品質」及「整合服務功能，創新智慧服務」。

七大策略如1.極大化政府開放資料供加值應用 2.促進公民參與及社會創新；3.以資料導向的運算及分析優化施政決策品質;4.以GIS國土空間資料庫提供決策參據; 5.創新科技導入客製化民生服務;6.全程行動數位化線上申辦;7.資料輸入一次到處可用。

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