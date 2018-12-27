台大兒醫十周年 在台大出生及治療的孩子齊回娘家

10歲的張詠程是在台大兒童醫院第一個出生的孩子，今跟父母回到台大兒醫。（魏怡嘉攝）

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　小吧哺的爸爸（左一），在加護病房外足足睡了7天，直到病房內的女兒叫他進去陪她玩，他的內心有說不出的激動。（魏怡嘉攝）

今年10歲的張詠程是在台大兒童醫院第一個出生的孩子，跟台大兒童醫院年紀一樣大；詠程的媽媽說，她因為待產時間過長，當天自台大舊門診大樓坐救護車到鄰近的兒童醫院準備生產，看到兒童醫院的醫師及設備，她當下安心了不少，那時與她一同待產的還有另一位媽媽，但詠程很幸運的跑第一，成為台大兒醫第一個出生的孩子，此時依偎在媽媽身邊的詠程天真的問：「以後我是不是每10年都要回來一次？」

台大兒醫今日慶祝成立10周年，多位在台大兒醫就醫的孩子回娘家齊聚一堂。今年5歲的小吧哺去年有一天突然嘔吐不停，甚至休克，送至鄰近醫院電擊了7次才救回一命，由於情況危急轉至台大兒醫，主治醫師台大基因醫學部主任邱建南表示，經抽血做基因檢查，才發現小吧哺罹患兒茶酚胺引發的多型性心室性心博過速，是一種只要運動就會引發心室頻脈，如果未能及時介入治療，嚴重時甚至會引發猝死，經給予藥物治療，現在小吧哺的情況已經穩定很多。

小吧哺的爸爸說，他48歲才與太太生了這個唯一的女兒，去年女兒送來台大後，他在加護病房外足足睡了7天，當他知道每多睡1天，女兒的狀況就愈來愈好，他也就愈來愈安心，直到病房內的女兒叫他進去陪她玩，他的內心有說不出的激動，謝謝台大，讓他今天可以緊緊抱著自己的女兒。

台大兒童醫院院長吳美環表示，自詠程後，在3650多個日子裏，台大兒醫迎接了30000名新生兒，也為每位罹患先天性疾病的寶寶而努力，兒醫是一個開始，是夢的一部分，尤其兒醫建築的規劃，都是用孩子的眼光去設計，像是一樓中庭，天氣好時，陽光會灑進來，來看病的孩子，進到台大兒醫，病就好了一半，另一半就交給醫師，台大兒醫醫治孩子的疾病、傷口，但也教孩子勇敢面對疾病及社會，現在及未來，大家都會帶著陽光一起努力。

(中時 )

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