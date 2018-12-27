新加坡航空領先業界 豪華客艙可提供預訂主餐服務

2018年12月27日 14:07 工商 張佩芬

嫩煎羊里肌。(圖/新航提供)

韓食。(圖/新航提供)

嚴選菲力牛排佐香陳醋洋蔥醬。(圖/新航提供)

新加坡航空推出機上餐飲新服務，搭乘新航套房、頭等艙與商務艙前往新航全球航點的旅客，可預先選擇航程中將享用的主菜。新航將領先全球，在全球航線的每個航班上提供此項服務，並且預計在近期內也將此服務延伸至優選經濟艙。

新航自2018年8月於新加坡往返北美的航班上試辦這項服務並獲得正面迴響。現在開始，凡搭乘新航套房、頭等艙及商務艙的旅客，都可以在新航官網瀏覽機上菜單並預訂主菜，以確保能在機上享用自己的主菜選項。

旅客可於飛機起飛前3週至24小時前上網預先選擇主菜。此項新推出的服務可搭配原有的「名廚有約」。「名廚有約」是讓搭乘特定航班之套房、頭等艙、商務艙及優選經濟艙的旅客，可以從多達68道餐點中預先選擇主菜。

新航「名廚有約」提供的多樣化佳餚主菜，包含受歡迎的經典西餐、健康的養生及素食、廣受歡迎的亞洲名菜、具代表性的新加坡家庭料理，以及由各國名廚1組成的新航國際烹飪顧問團所設計的原創菜色。

新航在2015年推出全新優選經濟艙時，也同步提供「名廚有約」服務。新航顧客體驗管理部資深副總裁楊丕德表示：「在先前試推出預訂主餐的新服務，過程中所收到的正向迴響，給了我們很大的鼓勵；現在我們也很高興，能向新航全球所有航線的豪華客艙旅客推出這項服務。引進預訂主餐服務是新航的另一項業界創新，展現我們不斷提升產品與服務的決心，以及在地面與空中為旅客提供個人化服務的努力。」

(工商 )