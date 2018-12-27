自責把賴斯翔當出氣筒 Ella落淚「老公對不起」

2018年12月27日 13:45 中時電子報 蔡曉婷

Ella倒在沙發上向老公道歉。（圖／翻攝自秒拍）

女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）5年前和老公賴斯翔結婚，近年來賴斯翔接手成為Ella經紀人，使兩人在家庭與工作都密不可分，最近Ella上陸綜坦言因此常更容易給老公壓力、或對他發脾氣，說著說著Ella不禁眼眶泛紅落淚，躺在沙發上說：「老公對不起」。

Ella最近上《魯豫有約》談工作與家庭生活，對此主持人魯豫說：「我覺得一個男性願意跟一個女明星在一起談戀愛，可能需要更大的勇氣吧！」Ella則笑回是真的，「我就覺得他超有種的」，並提到兩人當初結婚時，賴斯翔就明白自己與「名女人」結婚後，未來便永遠擺脫不了「名女人的誰誰誰」標籤，這點起初賴斯翔能接受，但當輿論和批評湧現時，賴斯翔也忍不住說知道會有壓力，「可是不知道壓力這麼大」。

Ella覺得她和老公是屬於互補型的夫妻，她衝動勇敢，老公則謹慎冷靜，當時兩人一起決定要由賴斯翔接下她經紀人工作，為的就是希望兼顧家庭生活，但隨著兩人越來越緊密，Ella坦言常對老公不客氣的大發脾氣，最近她終於意識到這問題，在訪談中難過噴淚，除了對賴斯翔公開道歉，自責「他最愛的人竟然對他是這種態度」，認為自己太糟糕，還因此造成賴斯翔身心失調，沒時間運動導致生病，「我其實看了滿心疼的」。

(中時電子報)