環保署公布今年空品監測「PM2.5下降、臭氧上升」

環保署今天公布空品監測統計結果，左起監資處長張順欽、氣象局陳維良。（廖德修攝）

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環保署公布今年空氣品質監測初步統計結果，至本月19日止，除了臭氧，其餘汙染物濃度均有下降，近5年空品指標（AQI）良好比例上升。監資處處長張順欽表示，PM2.5的紅色警示次數（站日數），也由2015年的997次，逐年降為898次、483次、到今年的282次。

張順欽說，國人關心的PM2.5濃度，今年全台平均值是17.4微克/立方公尺，比去年的18.3微克略降。環保署訂定的目標是2019年要降到18微克，已提前達標，下個目標是2020年要降到15微克。而當數據到達一定程度後，想再降低一點就要花費更多力量，做更多努力。

他又說，如果以區域來看，PM2.5達到紅色警示的比率，北部及竹苗略增，所幸中部、雲嘉南及高屏都下降，且降幅達20-55%。很重要的因素是氣候條件，如今年中南部的降雨比去年多，對空品有幫助。而東北風減弱，則會使北部、竹苗的大氣擴散條件不如以往，導致汙染物累積，影響空氣品質。

至於前述的臭氧八小時達到橘色提醒的比率上升，所幸尚未達到紅色警示；可見高濃度臭氧比例也有下降，反而是中高濃度的臭氧比率上升。都市的臭氧濃度高低與陽光照射、汽機車排放廢氣有關，必須提升加嚴標準來管制汽機車。

河川揚塵方面，懸浮微粒（PM10）濃度大致上也有改善，與去年相比，高屏溪下降14.9%最多，烏溪下降9.6%，濁水溪2.9%，卑南溪下降1.3%，經濟部水利署和地方政府都投入不少資源。

環保團體台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，最近幾天中部的空品確實還不錯，如果真如環保署所說是靠老天幫忙，那環保署真的要多加幾把勁了。

(中時 )

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