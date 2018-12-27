民進黨敗選中生代都跑去當暖男 綠智庫學者：對2020沒有期待

2018年12月27日 14:14 中時 曾薏蘋

行政院長賴清德去職幾成定局，參選高雄市長失利的前立委陳其邁、台中市長林佳龍中生代可望入閣；今在綠營智庫一場座談會中，台灣歐洲聯盟研究協會前秘書長林雍昇表示，民進黨大敗後，準備接班的中生代都去當暖男，繼續下去，他對民進黨2020大選沒有期待，是無限爛蘋果循環。

綠營新台灣國策智庫今召開民進黨大選檢討系列座談會，真理大學人文與資訊系教授陳俐甫指出，民進黨九合一敗選至今，有人在現階段還在想，可否喬到一個到2020敗選後不受影響的位子，這就是一個衰敗的現象。

他說，現在閣揆傳出蘇貞昌，蘇是扁時代培養的人，民進黨現在所謂中生代的都是扁時代的留下來的人，現在卻用個和扁一樣年紀的人擔任閣揆，難道民進黨這幾年栽培什麼人？這是斷層警訊。

他說，民進黨2000年時就喊出青年執政，現在卻要推出老人接班，根本就是倒退嚕，那就是老人政黨，黨這樣的形象目前是無法超越其他政黨。

前聯合大學設計學院教授陳士章認為，就算換了閣揆，蔡總統接下來會把人事權抓很緊，且每個位子都已經妥協，會以選舉為考量的戰鬥內閣，但是所謂的戰鬥內閣很可能就是是把最後政治資源妥協分贓、派系競合的人事佈局。

他說，小英已經提前跛腳，現在訴諸其基本群眾，會抓更緊，黨內看到妥協主義蔓延。

不過新台灣國策智庫民調中心主任吳世昌認為，大環境不利及韓國瑜異軍突起是這次民進黨敗選兩大因素，若是敗選的人都無法入閣，也是損失，尤其是人氣不減反升的人，不然閣揆還是老面孔，反而對民進黨的未來不是好事。

(中時 )