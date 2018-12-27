崑大公廣系攜手YO!Show 挑戰120小時不斷電直播

崑山科技大學公共關係暨廣告學系與Yo!Show直播平臺合作，24日起連續5天舉辦「24小時直播不斷電」。（崑山科大提供）

友善列印
中時
崑山科技大學公共關係暨廣告學系與Yo!Show直播平臺合作，24日起連續5天舉辦「24小時直播不斷電」。（崑山科大提供）

直播正夯，大學生挑戰長達120小時不斷電直播！崑山科技大學公共關係暨廣告學系與Yo!Show直播平臺合作，24日起連續5天舉辦「24小時直播不斷電」，120小時不斷電直播堪稱一大挑戰，全系同學合力完成這項直播接力不間斷的任務。

媒體行銷為現今業界非常普及與接受度極高的宣傳模式，其中，又以「直播」為最新的數位行銷趨勢，崑大公廣系舉辦24小時直播不間斷直播活動，提供同學一個發表的舞台，公廣系全體成員發揮無限創意，規畫「日文小教室」、「熱帶乎你笑到併鬼」、「公廣調查局」、「聖誕天堂地獄交換禮物」、「誰來早餐」、「零食評比」、「給你最火紅的聖誕夜」、「鬥陣來呷雞」、「寵物大小事」等節目，囊括語言教學、遊戲與美食直播、主播互動等，學生輪番上場秀出絕活，並共同完成這場創舉。

創意媒體學院院長張世熙院長說，該院已經開始規畫虛擬主播，也是南部唯一的培訓中心，公廣系舉辦的直播不斷電活動，更是未來推動數位行銷的第一步。公廣系何性東主任表示，此次活動機會難得，鼓勵同學多多利用系上設備，也能熟悉時下最夯直播的操作模式。

Yo!Show直播平台的代表，同時也是公廣系校友劉家安說，目前傳播以直播為新的數位媒體管道之一，很開心能把資源帶回系上給學弟妹，這次表現優秀的同學，公司也願意提供簽約與培訓機會。崑大公廣系「24小時直播不斷電」將持續至28日，內容皆轉播至Yo!Show直播平台上。

(中時 )

環保署公布今年空品監測「PM2.5… 雲林縣禁廚餘養豬 農委會：外溢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。