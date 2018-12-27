崑大公廣系攜手YO!Show 挑戰120小時不斷電直播

2018年12月27日 14:04 中時 曹婷婷

崑山科技大學公共關係暨廣告學系與Yo!Show直播平臺合作，24日起連續5天舉辦「24小時直播不斷電」。（崑山科大提供）

直播正夯，大學生挑戰長達120小時不斷電直播！崑山科技大學公共關係暨廣告學系與Yo!Show直播平臺合作，24日起連續5天舉辦「24小時直播不斷電」，120小時不斷電直播堪稱一大挑戰，全系同學合力完成這項直播接力不間斷的任務。

媒體行銷為現今業界非常普及與接受度極高的宣傳模式，其中，又以「直播」為最新的數位行銷趨勢，崑大公廣系舉辦24小時直播不間斷直播活動，提供同學一個發表的舞台，公廣系全體成員發揮無限創意，規畫「日文小教室」、「熱帶乎你笑到併鬼」、「公廣調查局」、「聖誕天堂地獄交換禮物」、「誰來早餐」、「零食評比」、「給你最火紅的聖誕夜」、「鬥陣來呷雞」、「寵物大小事」等節目，囊括語言教學、遊戲與美食直播、主播互動等，學生輪番上場秀出絕活，並共同完成這場創舉。

創意媒體學院院長張世熙院長說，該院已經開始規畫虛擬主播，也是南部唯一的培訓中心，公廣系舉辦的直播不斷電活動，更是未來推動數位行銷的第一步。公廣系何性東主任表示，此次活動機會難得，鼓勵同學多多利用系上設備，也能熟悉時下最夯直播的操作模式。

Yo!Show直播平台的代表，同時也是公廣系校友劉家安說，目前傳播以直播為新的數位媒體管道之一，很開心能把資源帶回系上給學弟妹，這次表現優秀的同學，公司也願意提供簽約與培訓機會。崑大公廣系「24小時直播不斷電」將持續至28日，內容皆轉播至Yo!Show直播平台上。

(中時 )