科技董座假交易逃漏稅3453萬元 認罪竟免關？

新竹地方法院。（羅浚濱攝）

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羅浚濱

「搶不如偷，偷不如騙！」已是台灣社會犯罪型態。新竹某科技公司柯姓董事長，以假交易的統一發票逃漏稅，更幫多家廠商逃徵營業稅共達3453萬餘元，法官認柯自白犯罪，判處有期徒刑1年2月，可易科罰金，緩刑2年。

檢方查獲柯姓董座用假交易詐術逃漏稅捐，先從A公司假進貨，取得6張近2千萬元統一發票，做為進項憑證扣抵銷項稅額約96萬元，柯再「賣貨」開7張發票給B公司逃漏102萬餘元營業稅。

柯以同樣假交易手法向C公司取得184張發票，銷售額3億265萬餘元，扣抵自己公司1513萬餘元的稅額，再偽開328張發票共3億4843萬元的銷售額，給12家公司做為進項憑證申報扣抵營業成本，逃漏1742萬餘元營業稅。

檢察官偵查時，柯否認假交易，檢方依違反商業會計法等罪嫌提起公訴，但新竹地院審理時，柯自白犯罪。

法官認為，柯填製不實會計憑證逃稅，危害稅捐稽徵機關課稅公平及正確性，但並無積極證據證明自身確有獲得犯罪所得，無從對其犯罪所得諭知沒收，稅捐稽徵機關得依法核課補徵追繳逃漏稅費。

法官審酌柯是科技公司負責人，經此偵審程序後應能謹慎行，判處有期徒刑1年2個月，以暫不執行為當，諭知緩刑2年保護管束期間，由檢察官指定機構或公益團體提供60小時的義務勞務，若違反義務勞務情節重大，依法撤銷緩刑宣告。

(中時 )

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