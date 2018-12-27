雲林縣禁廚餘養豬 農委會：外溢亂丟反成防疫漏洞

2018年12月27日 14:05 中時 游昇俯

養豬廚餘為非洲豬瘟傳播主要管道之一，雲林縣日前率先禁止廚餘養豬，但行政院長賴清德卻認為，防疫措施應由中央農委會統一指揮，中央、地方防疫顯然不同調。農委會今（27）日表示，貿然禁用廚餘，恐使民眾任意傾倒情形變多，溢流其他縣市，反而會造成負面影響。

立法院經濟委員會今（27）日審查「動物傳染病防治條例」修正案，包括立委莊瑞雄、蘇震清、周陳秀霞等人都關注廚餘養豬問題。莊瑞雄質詢表示，雲林縣已不用廚餘，若其他縣市跟進，屏東、台南是否也可以禁用廚餘？農委會應有一套標準，不能一國多制。

立委蘇震清也指出，養豬場使用廚餘，每個桶子都黑黑的，搬運作業時還有湯水流出，汙染環境，禁用廚餘改餵飼料當然可行，但廚餘往何處去，農委會應有相關配套，雲林縣不用，廚餘想當然一定會往其他縣市去。

農委會副主委李退之表示，行政院長明確指示應由中央統一指揮，是否全面禁用廚餘，還需要與經濟部、環保署等各部會討論出完整方案；個別縣市應配合中央，貿然禁用廚餘，可能使亂丟的情況變多，反而變成防疫漏洞。

李退之指出，廚餘分家庭廚餘與事業廚餘兩大來源，以雲林來說，廚餘養豬反而較少，約5萬多頭，反而是都會如台北、新北、桃園、台中、高雄等地廚餘養豬數量讓人較為憂慮，因此無法立即完全禁止，希望以產業轉型升級方式進行防疫。

畜牧處副處長王忠恕表示，對於欲退場廚餘養豬戶，除依其養豬場面積給予獎勵金，並依建照、合法使用建築設施大小，還給予1.2、1.5倍的加碼補助；對於落實廚餘高溫蒸煮，但缺乏蒸煮設備的養豬戶，農委會也會提供低利貸款協助。

(中時 )