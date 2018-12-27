總統：盼未來重點產業 能量身打造最適合方案

2018年12月27日 14:09 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今接見「第20屆國家建築金質獎」及「第15屆國家品牌玉山獎」得獎人，總統表示，未來希望每一項重點產業，都能量身打造最適合的優化策略與方案，同時結合豐沛的研發、創造及服務能量，把台灣的品牌和產品同時推向新的巔峰。

總統致詞時首先歡迎得獎人來到總統府，也恭喜他們能贏得「國家建築金質獎」與「國家品牌玉山獎」這二個非常重要的獎項。「國家建築金質獎」是建築界朋友都相當引以爲傲的最高榮耀，多年來促進了台灣整體工程品質與建築美學的發展，更帶動了很多重要的反省與風潮。

總統說，就像節能減碳是政府非常重要的政策目標。政府推動的「智慧綠建築」，就是要把生態、節能、永續等重要元素，融入到建築的發想、設計、營造的每一個環節裡，希望可以在整個建築、營造過程中，同時達到永續發展與生態平衡。

總統表示，建築業是台灣各行各業的火車頭產業，從建築方面開始導入創新、節能的工法與建材，不只是對相關產業及各個領域，甚至對整個台灣都可以發揮最有效的示範作用。

總統說，政府在全力推動的前瞻基礎建設計畫、社會住宅，還有公有危險建築的補強重建，以及各老舊核心城鎮的再生，都需要所有最優秀的建築業先進與政府共同攜手、群策群力，相信一定可以為21世紀的臺灣工程建築打造新的典範。

總統提到，「國家品牌玉山獎」也一直是國內產業界的最高標竿。台灣經濟可以不斷成長，就是因為有許多勤奮打拚的企業家，透過最有魄力、決斷力的領導風範，打造出很多國際知名的優質品牌，讓臺灣品牌一直在國際上維持卓越的口碑與聲望。尤其在最佳產品類部分，透過鼓勵企業注重研發與創新，同時在製程中導入許多重要的新觀念和技術，加速台灣產業的升級與轉型，也讓整體的競爭力可以不斷提升。

總統表示，政府也會繼續積極推動各項產業政策，提供最友善的創業與投資環境，建構產業最需要的各種資源網絡，繼續作為臺灣品牌發展最重要的助力。

最後，總統感謝所有的得獎者，也請所有建築界與業界先進和政府攜手合作，建立更完善的產業發展環境，讓台灣品牌繼續在國際上受到更多肯定。

(中時 )