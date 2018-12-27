六都爭錢爭建設 賴揆：政策是延續的

2018年12月27日 14:06 中時 張理國

六都首長今天首度出席行政院會，行政院長賴清德親自趨前握手致意。政院發言人Kolas Yotaka表示，高雄市長韓國瑜針對市政建設分成「綠燈、黃燈、紅燈」三個等級，強調後續會跟中央討論；新北市長侯友宜則說提及三環三線等建設希望中央可以支持，賴揆則回應，任何前任市長規劃或前瞻基礎建設已納入的預算，甚至是一般公務預算有的，都會如期照常進行，政策是延續的。

Kolas說，賴揆開門見山對六都市長指出，國家建設經濟發展不能單靠中央或地方，需中央跟地方一起合作，後續政策的推動中央不會分黨派，不會看新舊任市長是誰，一定會予以支持，因為政策是延續的，前任縣市長答應的事項，都必需要繼續執行。

賴揆隨後請六都首長依序發言，其中台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦並未發言，而台中市長盧秀燕則關切台中空汙問題。

韓國瑜在發言時，把高雄政建設分「綠燈、黃燈、紅燈」三個等級，強調他後續會針對相關建設跟中央積極討論；侯友宜則提及賴揆也是新北子弟，相信對新北建設非常重視，希望包括三環三線、捷運萬大線等建設，中央可以支持，賴揆則回應說，相關建設會按照原定計畫期程進行。

此外，侯友宜提及新北市統籌分配稅款人均值最低，希望爭取更多補助，Kolas說，主計總處回應時表達，地方預算不止看統籌分配稅款也要看一般補助款，兩個數字要一起看，統籌分配稅款也有一定公式計算；財政部回應時提及，身為《財劃法》主管機關會法律適度檢討修正。

(中時 )