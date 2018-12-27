反年改暴力衝突 2人打傷派出所所長被訴

立法院去年6月間審議年改相關法案，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固打傷多名員警遭起訴。(中時資料照)

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中時

立法院去年6月間審議年改相關法案，反年改團體前往抗爭，與警方爆發激烈衝突，造成新生南路派出所所長崔企英及多名員警受傷，警方事後依違反《集遊法》、妨害公務、傷害等罪嫌將彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固、反年改成員林立騰2人送辦。台北地檢署今偵結，依妨害公務、傷害等罪嫌起訴吳、林2人；另違反《集遊法》部分則以罪證不足，予以不起訴。

立法院去年6月26日審議《公務人員退休資遣撫卹法》草案，反年改團體成員當晚聚集立法院中山南路大門，群眾丟出煙霧彈、寶特瓶，還以繩索綁住大門前拒馬，試圖將拒馬拉開，與警方發生嚴重推擠衝突。

警民衝突過程中，新生南路派出所所長崔企英手指受傷送醫縫3針，另2名支援員警受傷。事後警方依據蒐證畫面，依違反《集遊法》、妨害公務、傷害等罪嫌將反年改成員吳萬固、林立騰2人送辦。警方透露，這是歷次反年改陳抗衝突中，最激烈嚴重的一次。

檢方偵辦期間，亦向多家電視台調閱當天新聞影帶，認為雖然當天警方曾三度舉牌警告群眾解散，但當時警民衝突場面非常混亂，警方三度舉牌未達效果，加上當天參與反年改團體眾多、成員複雜，無法認定吳、林2人是《集遊法》所規範的「首謀」，2人涉嫌違反《集遊法》罪證不足。但2人在衝突過程，確實動手造成派出所所長、員警受傷，另依妨害公務、傷害罪嫌起訴2人。

(中時 )

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