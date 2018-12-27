他殺妻女被關 反收情書被當男神

2018年12月27日 14:14 中時電子報 陳舒秦

來自科羅拉多州（Colorado）的瓦茲（Christopher Watts）日前殘忍殺害妻女，但帥兆一曝光卻引來迷妹示愛。(圖/Weld County Sheriff)

美國一名33歲男子，因出軌而謀殺懷孕妻子和兩名女兒，被捕後被判終身監禁，原本應該備受唾棄，沒想到帥氣照片曝光，全美許多女生被迷倒把他當男神，紛紛寫「情書」表白展開追求。

來自科羅拉多州（Colorado）的瓦茲（Christopher Watts）日前殘忍殺害孕妻莎娜(Shanann Watts)及2名女兒塞萊斯特(Celeste)和貝拉(Bella)，一開始還故做深情表示「妻女是他的生命，希望她們平安回來」，不過警方隨後在他任職的石油公司油桶中發現3人遺體，拆穿他的假面具，今年8月將他逮捕入獄。

沒想到他卻因此被視為男神大受歡迎，其還有單身女性附上自己的比堅尼沙灘照，說：「我知道你是什麼容貌，這樣便打平吧，希望能博你一笑。」甚至還有愈有兒子的母親同樣多次寫信給瓦茲示愛：「我一直都有看你的報導，我就是一直被你吸引，不要問我為什麼......若你回信給我，我將是全世界最快樂的女孩。」

但這種事情其實屢見不鮮，加州大學舊金山分校的精神病專家皮埃爾（Katherine Pier）分析，這些女性，現實中很多時都是被虐待的受害人，喜歡危險剌激，「與囚犯談情」便能讓她們在安全範圍內，滿足其慾望，甚至女性可能會因為男性犯下暴力行為而出現性興奮，是「接近暴力的刺激因素」，而更常見的是女性相信可以馴服他們，「用愛來修復這些男人。」

(中時電子報)