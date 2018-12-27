游盈隆：民進黨敗選至今 不斷做讓人民錯愕生氣的事

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民進黨主席參選人游盈隆今在臉書以「民進黨現在還有形象可言嗎？」表示，敗選迄今33天，蔡政府和民進黨不但沒有做出任何讓人民雀躍的事情，反而不斷做出讓人民錯愕、生氣、憤怒和瞧不起的事。

此外，他認為，這個政府看來不但螺絲鬆了，輪子飛了，如果不改，未來肯定還會有更荒唐的事會發生。

游盈隆臉書全文：

2018台灣地方大選，民進黨遭遇了空前挫敗。敗選迄今33天，民進黨和民進黨政府有沒有做出什麼讓人民稱讚的事？坦白講，一件也沒有。事實上，蔡政府和民進黨不但沒有做出任何讓人民雀躍的事情，反而不斷做出讓人民錯愕、生氣、憤怒和瞧不起的事。為什麼會這樣？

以所謂的「插管案」來說，教育部長葉俊榮以迅雷不及掩耳的偷襲方式，宣佈「同意管中閔出任台大校長」，府院砲轟決策不當，重點卻完全集中在葉沒走完行政程序，沒跟立委打招呼；言下之意是，葉若走完行政程序，也跟立委打過招呼，府院也樂意放行，就由他去了，管它什麼原來的信念與堅持。然後，葉走人，管中閔1/8風光上任，留下的是社會與人民的錯愕、憤怒與茫然。這個政府看來不但螺絲鬆了，輪子飛了，如果不改，未來肯定還會有更荒唐的事會發生。

再舉一個例子。這兩天，媒體大肆報導繼任閣揆可能人選，各種獨家消息滿天飛。但府方否認，黨內議論紛紛，社會各界又是一頭霧水，這肯定又是一個傷害民進黨政府形象的新聞事件。新任閣揆應該由誰出任？社會自有公論。但放任新閣揆流言滿天飛，對現任閣揆情何以堪？這不就是再一次暴露出最高當局見事不明、優柔寡斷的行事作風嗎？

民進黨形象已經夠糟了，已經是一張破碎的臉，饒了民進黨吧，手握權柄的大人們！

(中時 )

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