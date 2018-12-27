國道警接力 花蓮800公克早產嬰急奔台大醫院救命

邱姓媽媽昨晚臉書預告「小孩明天確定轉台大，盼用路人多多讓路」等貼文。（張祈翻攝）

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今中午出發前邱姓媽媽再度貼文呼籲民眾幫忙讓路。（張祈翻攝）
花蓮800公克嬰已抵達台大醫院。（取自國道公路警察局臉書）

（更新：14：31抵達台大醫院）「麻煩各位一路鳴笛了，請大車禮讓，拜託拜託，小孩子在跟時間賽跑⋯⋯」花蓮一名早產女嬰因病重需轉院，今中午從花蓮慈濟醫院出發，救護車直奔台大醫院，邱媽媽臉書貼文呼籲，受到網友熱烈分享，不斷更新追蹤救護車動態，並告知用路人「看到他們請讓路」。國道警在13時43分接到他們，14時31分已送抵台大醫院。

邱姓媽媽昨晚先是臉書預告「小孩明天確定轉台大，預計中午過後將由花蓮慈院出發，希望大家聽到鳴笛救護車多多讓道，路程預估3小時走蘇花又雪隧，小孩需要在保溫箱，用氧氣維持生命，怕時間太長不利，能縮短時間平安到達台大醫院越安全，請大家幫幫忙」並拜託民眾分享。

今中午約1時許，乘坐民營博愛救護車，從花蓮慈濟醫院出發，一路直達台大醫院，出發前邱姓媽媽拍攝救護車外觀，並呼籲民眾讓路，貼文一出在受到網友熱烈分享回應，臉書「花蓮同鄉會」更出現即時追蹤留言串，貼出蘇花即時路況截圖，掌握母子動態。

據了解，小男嬰是名6個月早產兒，出生時僅800多克，疑似腸子問體導致嬰兒肚子不斷漲大，雖縣內轉院後治療但效果有限，經外科醫師聯繫，決定今冒險送往台大治療。

(中時 )

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