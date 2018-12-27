花蓮港濱綠廊道《愛相隨》大翅鯨鐵雕作品吸睛

2018年12月27日 14:22 中時 范振和

花蓮市維納斯藝廊展示花蓮港濱綠廊道已完成的鐵雕作品模型。（范振和攝）

花蓮業餘雕塑家侯泰安創作完成的鐵雕作品《愛相隨》，相當吸睛。（范振和攝）

《愛相隨》鐵雕作品，大自鯨魚翅小至眼睛，都是利用拆船廢鐵板焊接創作。（范振和攝）

「從小就喜歡鯨魚，因此創作了鐵雕作品《愛相隨》。」業餘雕塑家侯泰安27日在花蓮港濱綠廊道解說安置妥當的作品，期盼未來這處「無牆美術館」呈現更豐富多元的風貌。

侯泰安說，鯨魚是全世界最長壽的海洋哺乳類動物，也是腦容量最大的動物，而大翅鯨又是最歌舞的鯨魚，宛如海洋芭蕾舞者，因而繼上回創作的《驚囍花蓮港》後，此次又以大翅鯨為主角創作《愛相隨》。

侯泰安一樣用拆船的鐵板為材料，讓船隻航行多年後，重新擁有新生命，母與子的《愛相隨》，母鯨高3.5公尺，展翅4公尺長、重達2公噸，兒子高1.7公尺、張開3公尺、重約700公斤，利用18天時間完成，吸睛之至。

台灣港務花蓮分公司經理鄭景文說，港務公司委請維納斯藝廊以鐵材為主，美化花蓮港濱綠廊道，大受青睞。《愛相隨》是綠廊道第7件作品，今天置放完成，計畫執行完成後將有9件「長長久久」的鐵雕作品，可望讓綠廊道成為花蓮旅遊新地標。

鄭景文指出，花蓮港親水遊憩區是花蓮港最早開發的舊碼頭，目前4棟老舊倉庫計畫轉型，將以文創商品為主軸，開發成濱海商場，今年遊憩區已推出啤酒節、胖卡、國慶焰火3個主題活動，港務公司並積極綠美化公共區域，為明年夏季花蓮港轉型暖身。

林滿津指出，《驚囍花蓮港》是大翅鯨潛下去的創作，象徵晚上，而《愛相隨》是跳上來作品，象徵白天，代表好山好水的花蓮，晚上也有好去處，花蓮港濱綠廊道就是值得拍照取景、約會的好地方。

林滿津、侯泰安均盼，政府與民間通力合作，在靠山吃山、靠海吃海的花蓮，打造特有的山海產業，設法活化、提升文創產業，讓濱海綠廊道有朝一日成為全台少見的「無牆美術館」。

(中時 )