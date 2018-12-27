立委提案「小費」納工資 勞動部：審慎評估

2018年12月27日 14:24 中時 王思慧

部分店家會收取10％服務費、清潔費，有人會以為這就是所謂的「小費」，員工會拿到這筆錢，但其實不然，因此提出「勞動基準法第二條條文修正草案」，新增服務費及清潔費為工資的一部分。勞動部回應，現行規定工資定義為「概括性定義」，如果將特定給付項目名列條文中，業者會規避法律，將服務費納入基本工資，恐影響勞工權益，需審慎評估。

立法院社福及衛環委員會今（27）邀請勞動部長，就「華映無預警停工員工權益」、「外籍勞工警戒指標與在台工作年限規定」及「禁止四萬元以下薪資面議施行至今檢討與調整方向」進行專題報告，並備質詢。立委陳宜民等20人擬具「勞動基準法第二條條文修正草案」案。

國民黨立委陳宜民、蔣乃辛等20人提出「勞動基準法第二條條文修正草案」案，強調為規範現行市場商品售價，加計服務費為總額的經營方式，並促進服務業的勞動權益，新增服務費及清潔費為工資的一部分，並修正勞動基準法第2條條文。

立委陳宜民表示，目前只有「鼎泰豐」真的有把服務費給員工，還有台中某餐廳以鼓勵金方式幫員工加薪。且依1994年當時勞工委員會的函釋，雇主以固定比率向顧客收服務費，應屬工資範疇，因此提案要修正勞基法。

勞動部表示，不論雇主給付的名目為何，凡屬勞工提供勞務而獲得的報酬，都屬於工資。目前勞基法條文內容以「概括性定義」方式規範，若採正面表列或列舉方式，將特定給付項目明列於條文當中，雇主可能為規避法定義務，任意變更工資給付內容或名目，像是把服務費納入工資，反而沒有幫勞工加薪，影響勞工權益。

勞動部表示，消費者自行直接給與勞工的小費，依勞動基準法規定非屬工資，雇主仍應給付勞工工資。

勞動部強調，如明定消費者給付的小費為工資，得列計於基本工資當中，之後雇主給付工資的時候，將可以優先排除小費金額後，再給付差額補足到基本工資即可，對勞工的權益未必有利，建議仍應審慎評估。

最後委員會決議，提案送院會討論，交由黨團協商，勞動部加強宣導並舉辦公聽會，取得社會共識。

(中時 )