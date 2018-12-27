竹市檢廉暢壇Workshop─政風與檢察官有約登場

新竹市政府近日舉辦2018年度第4季「政風與檢察官有約」茶敘活動，並擴大辦理「竹市檢廉暢壇Workshop」。（陳育賢翻攝）

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新竹市政府近日於新竹地檢署舉辦2018年度第4季「政風與檢察官有約」茶敘活動，此次擴大辦理「竹市檢廉暢壇Workshop」，廣邀新竹轄內各機關政風主管及直屬上級機關主管一同參與，期能強化不同機關間跨域溝通，達成法務部所屬機關彼此團結合作、整合資源目標，使檢廉業務推動更為順利。

新竹市政府政風處指出，此次「政風與檢察官有約」是廉政與司法單位新合作夥伴模式，活動更以Workshop（工作坊）形式，透過比較輕鬆互動的小團體方式來進行案例思辨討論，激發參與者的興趣，同時創造政風人員與檢察官互相認識與溝通介面。

此次並特別由檢察官以主題式引領討論方式，除特別針對今年公職人員9合1選舉賄選查察成效總檢討外，也研析中央、地方及國營事業等政風機構所遇不同業務特性的問題，如「利益衝突迴避法與圖利」、「餽贈與行賄之差異」、「雇員甄試舞弊案刑法適用範圍」等，從司法角度來進行對話，不同於傳統刻板會議模式，除能凸顯政風人員自主表達、學習與成長的過程，更能昇華檢廉合作關係及默契。

政風處長黃兆祥表示，「賄選」是民主政治的夢魘，法務部及司法警察機關於歷次選舉中均傾力查賄，今年查賄成果亮麗，但同時也顯示賄選文化仍然存在。

黃兆祥說，基於打造新竹地區為多元幸福城市目標，新竹市政府從今年初即與新竹地檢署、法務部廉政署及調查局共同合作，啟動「新竹市政府重大工程廉政平台」，更於今年8月16日主辦「拒絕賄選、乾淨新竹─反賄逗陣來」反賄選記者會，透過與檢察官密切合作機制，展現清廉市政的決心。

而政風人員與檢察機關的密切互動，更能落實市長林智堅強調「廉政把關就能創造新竹幸福城市」的目標。

(中時 )

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