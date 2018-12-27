災民一句話 史丹佛年輕人震撼省思

2018年12月27日 14:25 中時 廖德修

呂昱臻分享「災民的一句話」震撼了她，讓她省思、感動。（圖／慈濟基金會提供）

美國加州11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災迄今。（圖／慈濟基金會提供）

災民想到失去家園跟朋友忍不住痛哭，慈青問：「我可以給你一個擁抱嗎？」災民感動表示：「謝謝你們讓我知道我被愛著。」（圖／慈濟基金會提供）

2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營的14國學員，虔誠為北加州林火、印尼海嘯等災民祈禱。（圖／慈濟基金會提供）

美國加州南北部11月發生林火，美國慈濟志工1個多月以來投入救災，在災情最嚴重的北加州至少有1萬8千多位災民獲得慈濟援助。美國的慈青發揮年輕人的力量投入，其中史丹佛大學的博士生呂昱臻與其他慈青，11月利用感恩節假期前往付出關懷。她在「2018年全球慈青日暨海外慈青幹部精進研習營」中，上台分享「災民的一句話」讓她省思、感動。

就讀史丹佛大學機械工程系博士班二年級的呂昱臻，父親是台灣人、母親是印尼華僑。呂昱臻雖出生於印尼，但3歲就到美國，過去專研在求學的她，今年陸續遇到好友病逝、意外往生，讓她既傷心又感到失去方向。所幸身邊有許多人的關心，呂昱臻從痛苦走出來後決定為人群付出，而在9月加入了慈青社，11月在感恩節假期到北加州林火災區協助發放。

一開始，家人與好友都勸她不要去，一來是擔心安全，二來是覺得災區離他們很遠，「跟我們有關係嗎?」

呂昱臻向家人表示，慈濟都是在安全的地方發放，也分享自己在學校都得戴口罩上學，其實林火災情跟我們息息相關。想到災民家園被燒毀沒地方住，那幾天災區氣溫才攝氏5、6度而已，呂昱臻心心念念著「慈濟發放真的需要我」，感動了家人與同學。而參加發放的呂昱臻，卻被災民感動了。

呂昱臻與其他慈青凌晨5點出發，開了3個半小時的車才抵達。離災區越近，不僅視線不佳、在車內也覺得空氣越來越不好。發放時，慈青協助災民申請慈濟發放物資以及關懷。由於第一線接觸災民，呂昱臻發現災民一直控制情緒，當一握住他們的手，他們就哭了，原來災民真的需要心靈的關懷。

其中一位老先生讓呂昱臻印象深刻！老先生一開始就對呂昱臻說：「我深感愧疚與心碎。」原來昨晚沒睡的老先生從小在這裡長大，鄰居與他的太太都行動不便坐輪椅，大火來時他只來得及救出太太。老先生表示，我很愧疚自己為什麼沒有辦法去救出自己的鄰居。

老先生說完痛哭，呂昱臻也感到難過，但她知道不能說：「你的心情我懂。」這些話，因為她確實無法體會老先生走過的痛苦。呂昱臻忍住情緒跟老先生說，全球都在關心他們，請他相信「您不是孤獨一個人」。老先生聽了之後，眼睛亮了起來，眼神充滿著希望。

另一位老奶奶也讓呂昱臻震撼，老奶奶的家當都被燒毀，卻對呂昱臻說「我是幸運的」，因為我的家人都活下來了，失去的東西可再賺回。老奶奶的正面思考感動了呂昱臻，這是她第一次參加救災，沒想到卻是災民安慰了自己前陣子低落的心。

呂昱臻表示，很感激自己有能力去付出，參加慈青後心態不同了；過去只專注在學歷，現在才發現人生有太多值得付出的事，「一個人要先點亮自己的心光，才能引發別人的心光」。

(中時 )