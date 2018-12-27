悼江丙坤 馬英九：他對兩岸關係付出的貢獻史上少有

2018年12月27日 14:35 中時 楊佳穎

馬英九在臉書悼念江丙坤。（取自馬英九臉書）

前海基會董事長江丙坤日前辭世，前總統馬英九7日則在臉書PO文悼念，稱江丙坤對兩岸關係付出的心血與貢獻「史上少有，全國罕見」，將永遠記得江的努力與成就，並發揚光大，「覆蓋在您靈柩上的國旗，代表國家對您的肯定，也是最好的見證；永別了，丙坤兄，望您一路好走。」

馬英九在臉書表示，江丙坤在12月10日離開，至今已17天，那天自己趕到加護病房向江低聲告別，肯定他一生對國家、尤其是對兩岸關係的重大貢獻；昨天也到三芝送他最後一程、為他覆上國旗，內心有著深沈的悲痛與懷念。

馬英九回憶，民國82年江丙坤與自己分別擔任經濟部長、法務部長，在隨後3年中，不論在行政院院會或立法院院會都比鄰而坐，有很多機會瞭解江丙坤的為人處事，江精通英、日文，熟悉經貿與外交事務，做人誠懇謙和、做事認真幹練，長官及同事們都很佩服。

馬英九進一步說，民國97年自己擔任總統後，特邀擔任過經濟部長、經建會主委與立法院副院長的江丙坤，委屈出任海基會董事長一職；而江把這個職位發揮得淋漓盡致，近5年間在他手上簽了18個兩岸協議，使兩岸關係真正進入和平繁榮時代，是60多年來僅見，嘉惠無數兩岸人民及企業；海基會籌建新大樓時，江丙坤也自行募款，沒讓政府出錢。

馬英九說，江丙坤對兩岸關係付出的心血與貢獻，史上少有、全國罕見，大家會永遠記得他的努力與成就，並發揚光大。

(中時 )