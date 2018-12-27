國4延伸工程搶救史前遺址 新石器時代文物出土

2018年12月27日 14:37 中時 王文吉

考古人員以工具小心翼翼挖除表土，搶救新石器時代遺物。（王文吉攝）

考古團隊發現營埔文化石器，包括石錘、錛鑿形器、網墜等，距今約2500至3500年。（王文吉攝）

考古人員搶救出營埔文化玉器，發現罕見的台灣軟玉材質的人形意象飾品。（王文吉攝）

考古團隊進行第二階段搶救，再發掘牛罵頭文化的陶器、石斧、玉環等遺物。（王文吉攝）

考古團隊展現「朴口文化遺址」搶救成果，出土文物橫跨營埔文化、牛罵頭文化2個不同時期文化層。（王文吉攝）

高公局第二興建工程處副處長卓高端指出，朴口文化遺址位於豐原1號隧道工區。（王文吉攝）

1號隧道西口發現「朴口文化遺址」，工程單位則調整施工順序，與考土團隊合作搶救史前文物。（王文吉攝）

考古團隊重現堆石遺跡間隔，疑似是新石器時代晚期營埔文化的工坊遺跡。（王文吉攝）

為串連大台中環狀快速路網，國道4號台中環線正進行豐原、潭子段工程，日前施工人員在1號隧道西口發現「朴口文化遺址」，在考古人員建議下，緊急停工進行分區挖掘。歷經1年多搶救，發現不少柱洞、灰坑與堆石遺跡，屬於新石器時代晚期的營埔文化，降挖過程又發現牛罵頭文化層，距今3500至4500年左右。

朴口文化遺址位於豐原1號隧道工區，去年9月施工期間因發現遺址而停工，辦理緊急搶救，由考古學者顏廷伃帶領團隊分區發掘，工程單位則調整施工順序，儘量降低考古發掘對工程的影響。歷經1年多搶救，高公局27日舉辦記者會，展示初步挖掘成果，出土遺物包括陶器、釜鋤形器、錛鑿形器、石刀、網墬等石器，另有台灣軟玉材質的人形意象飾品。

顏廷伃簡報指出，西行線隧道洞口區於地表下3公尺發現營埔文化層，遺址內以土石凹溝現象最為引人注目，以堆石遺跡間隔疑似工坊的遺跡。出土遺物主要包括灰黑色與少數橙紅色陶器，及斧鋤形器、錛鑿形器、石刀、網墜、玉器飾品等，屬台灣中部地區新石器時代晚期典型之營埔文化，距今約2500至3500年。

顏廷伃說，西行線第一階段搶救完成復工後，再次進行降挖過程時，考古監看人員發現於地表下至少7公尺埋藏更早期的文化層，進行第二階段搶救工作，再發掘包括紅色繩紋陶、斧鋤形器、錛鑿形器、石刀、玉環等遺物，判斷屬台灣中部新石器時代中期之牛罵頭文化層，年代距今3500至4500年左右。

高公局第二興建工程處副處長卓高端表示，豐原1號隧道發現史前文化層，目前已有重大成果，後續東行線搶救發掘作業，會密切與考古團隊協調合作，依目前現場推估，考古搶救發掘作業將持續至民國108年8月，隧道洞口東行線降挖作業將於搶救完成後接續施工，原訂民國110年6月通車，推估將增加１年半工期。

(中時 )