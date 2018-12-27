警方吃案包庇謝長廷？李明賢：說清楚護航謝網友是誰

駐日代表謝長廷。（圖／本報資料照，陳信翰攝）

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中時電子報

前駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺一案，被綠營刻意導向與假新聞有關，警方並火速移送一名游姓學生；而一篇署名idcc替駐日代表謝長廷辯護、並怒批大阪代表處「爛到該死」的煽動文章，警方9月中旬以違反《社會秩序維護法》受理偵辦，不料卻草草結案，台北市議員李明賢痛批這是「技術性吃案」，懷疑背後有高層政治力量干預，導致警方不敢繼續查辦下去。

今年9月「燕子颱風」肆虐日本，造成許多台灣人滯留日本。署名guruguru在PTT發文，指「中國外交使館積極派車接送中國遊客、但台灣駐日單位卻無作為」，經謝長廷11月間告發後，短短1個月內，警方隨即以違反《社會秩序維護法》，移送南投地方法院，並查出guruguru的身分；謝長廷並暗指此一假新聞才是蘇啟誠尋短的原因。

而在風災期間，「idcc」網友在PTT上發文指稱，大阪辦事處不歸謝長廷所管，還說大阪辦事處的人員「爛到不行、爛到該死」，甚至是「黨國餘孽」，葉元之與李明賢兩人於9月17日前往台北市刑大舉發違反《社會秩序維護法》。

而根據警方偵辦結果指稱，礙於「idcc」本人已刪除原文，加上PTT不願提供相關原始資料與歷次登入紀錄，警方竟以「證據能力有疑慮」為由，草草結案；至於有網友肉搜到「idcc」曾於2004年發文身分疑似是政大碩一，甚至使用ip是來自政府官方，警方也指稱「IP紀錄查閱須符合通保法規範，電信紀錄僅保存6個月」，態度消極到令人匪夷所思！

警方也指稱，「idcc」於9月14日登錄ip來自日本，若從時間點研判，當初發文有可能來自日本；然而，「idcc」10月24日登錄ip又來自美國，辦案人士私下透露「若非該人士經常出國，就是技術很好的網軍」。

至於網友質疑「idcc」可能是謝長廷網軍，警方對此表示，網友確實經常採取跳點方式掩飾真實身分，但是礙於證據力問題，目前無法確定idcc的身分。

李明賢對此批判，同樣是用《社會秩序維護法》偵辦，警方查辦GURUGURU就能立即查出身分並移送法院？反而替謝長廷辯護的「idcc」，警方辦案態度推拖拉，不免令人懷疑背後有高層政治干預，才會導致一樣案件兩種結果，是否背後特定力量仍在袒護包庇謝長廷？

李明賢也說，謝長廷既然鍥而不捨追出guruguru的身分，對於同樣也是散播假新聞的「idcc」默不吭聲？還是兩人是上下屬關係，「idcc」根本就是謝長廷的網軍？李也呼籲謝長廷返台報告時千萬別隱瞞，請大家告訴大家：他與「idcc」關係到底為何？

(中時電子報)

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