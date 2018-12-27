你累了嗎？川普：美國不願再當世界警察

美國總統川普閃電訪問駐伊拉克美軍，宣稱美國將結束擔任「世界警察」的角色。（美聯社）

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中時電子報

美國總統川普27日閃電訪問駐伊拉克美軍，為上任兩年以來首度到戰爭衝突區慰勞美軍；此外，他同時辯護從敘利亞撤軍的決定，宣稱美國將結束擔任「世界警察」的角色，其他國家必須自掏腰包防衛自主。

川普上任首次赴海外戰區慰勞駐外美軍，並與士官兵一同玩自拍展現親和力。

根據美國有線電視新聞網（CNN）與新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）報導，為了維安起見，川普此行對外保密到家，直到伊拉克時間晚間7時16分在伊國西部阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）後，才由白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在推特上發文證實總統訪問住伊美軍。

川普落地後與約百名大多隸屬特種部隊的美軍寒暄，與士兵們大玩自拍展現親和力之外，在向軍官演說時極力捍衛從敘利亞撤軍的決定，再次重申在「美國優先」政策之下，是該讓駐外美軍從許多美國人民認為永無止境的中東戰爭中撤回了。

川普在演說中表示，讓美國人來扛所有擔子實在是不公平，不希望其他國家藉由了不起的美軍保護他們來占美國便宜；他們沒有付出相關經費，將來必須自掏腰包。

川普同時強調，美國大規模介入海外事務的時代已經準備告終，「美國不能繼續當世界警察，我們遍布於世界各地，有些國家大多人民連聽都沒聽過，坦白說，太荒謬了」。

雖然決定從敘利亞撤軍，但川普表示目前並無計畫自伊拉克撤軍，仍有約5200名美軍訓練伊拉克部隊打擊IS並擔任顧問。CNN報導說，這暗示伊拉克可以被用來當作未來敘利亞任務的基地。

(中時電子報)

文章來源：Trump declares end to US 'policeman' role in surprise Iraq visit

文章來源：President Trump and first lady Melania Trump make surprise visit to Iraq

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