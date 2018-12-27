禁止廚餘養豬 賴揆反對：可能流入水溝河川

2018年12月27日 15:07 中時 張理國

雲林縣長張麗善宣布全面禁止廚餘養豬，行政院長賴清德有不同看法，賴揆在院會表示，此刻還不宜全面禁止廚餘養豬，蒸煮90度以上一個小時也可達科學上的安全範圍，否則某縣市現在全面禁止廚餘養豬，各縣市群起效尤，廚餘如果處理不當，也會衍生出新的問題，例如餿水油可能被倒入水溝、河流，影響非洲豬瘟的防疫工作。Kolas表示，禁止廚餘養豬不應全面性，應該要逐步推動。

賴揆是在「非洲豬瘟全國防疫與整備作為」提示時，提出相關看法，他並舉例說，台中市一天的廚餘是300噸，會賣到雲林、嘉義及南投，若雲林、嘉義、南投都禁止廚餘養豬，台中市廚餘處理就會極為辛苦，不知棄置於何處。固然防疫要嚴陣以待，但是不必草木皆兵，防疫視同作戰，一定要尊重中央應變中心的指揮，各縣市情況也可提出討論，並擬定好的對策來執行，切勿地方想到什麼做什麼，牽一髮動全身而衍生出新問題，影響整體防疫工作。

農委會副主委黃金城指出，斷然禁止廚餘使用，會造成新的問題，環保署依《廢清法》掌握的資訊，目前全國有2045場養豬戶使用廚餘，其中有66場完全沒有蒸煮設施希望能轉成肥料或離牧、有357場有確實蒸煮，剩下的1400~1500場有設施但不確定有無確實蒸煮，農委會將以查緝方式確保養豬戶確實蒸煮廚餘，若養豬戶要改離牧也可申請。

黃金城說，對於雲林縣府禁止廚餘的部分，廚餘禁止以後必然遇到全縣內廚餘去化的問題，除非雲林縣自己的焚化爐或堆肥能處理，否則一定會遇到問題，針對雲林縣府禁止使用廚餘後的處理措施，農委會將持續溝通。

(中時 )