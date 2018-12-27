無法無天！4惡煞屏東監獄大門逞凶 打到戒護科長手骨折

2018年12月27日 15:00 中時 謝佳潾

屏東監獄大門外27日一早發生一起疑因行車糾紛導致的鬥毆案。(謝佳潾翻攝)

潮州警分局火速逮獲滋事嫌犯。(謝佳潾翻攝)

屏東監獄大門外27日一早發生一起鬥毆案，陳姓戒護科長在開車上班途中遭楊姓駕駛超車不慎擦撞後，不但被攔下車，還被車上4名20至26歲不等的男子持棍棒毆打到右手骨折，陳目前就醫開刀中；案後警方火速逮獲滋事犯嫌，5人向警方供稱是因行車糾紛才打人，並不認識對方。

據了解，早上6點30分許，開車上班的陳姓戒護科長快到屏東監獄時，突遭後方一台黑色小客車撞擊，而後雙方下車察看，不料疑因起口角糾紛，在一言不合下，黑色車上的4名乘客竟持棍棒猛往陳姓科長身上打，監獄人員見狀後嚇得趕緊報警處理，並派救護車將陳送往高雄救治。

警方獲報後火速趕往現場，將滋事的車上5人全數帶回詢問。22歲楊姓駕駛向警方供稱，他們一台車原本要去內埔訪友，而行經屏東監獄大門時因覺得前方小客車開太慢所以想超車，不料在超車過程中手機掉在座椅下，沒想到正準備撿手機時未注意到前方車，導致他車的右前方擦撞到對方車的左後方。

楊嫌說，擦撞後對方車主沒下車，他們便追上去想與對方談談，不料對方下車後竟口氣很差，車上友人見狀後不服氣，便持棍棒打他。楊嫌向警方強調，他們真的不知道對方是誰，完全不認識他，只是因為行車糾紛才打他。

警方表示，因陳姓被害人還在就醫中，並未做筆錄、提供任何資料，目前全案僅有一方說詞，還將進一步釐清案情。

(中時 )