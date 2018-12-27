川普擬宣布國家緊急事態 1月禁美企採購華為中興產品

2018年12月27日 14:56 中時電子報 馮英志

根據路透社報導，美國總統川普正考慮以行政命令宣布基於國家緊急事態，禁止美國公司使用大陸華為與中興相關通訊產品，為川普政府將華為與中興從美國市場中排除的最新一步動作。

報導指出，根據政府消息來源表示，這項行政命令已考慮進8個月，可能將於明年1月發布。該命令可指示美國商業部禁止美企採購「具有重大國家安全風險」的外國電信業者。雖然並未明指中興或華為，該名消息來源人士表示，預期商業部官員將此行政命令解釋為高層授權禁止這兩大陸企產品在美散布。

這項行政命令涉及美國《國際緊急狀態經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act），該法賦予總統可對美國造成威脅的國家實施商業行為管制。

報導指出，作為華為與中興主要的採購者，美國地方電信業者擔心這項行政命令會使他們在沒有補償之下，要求拆除現有陸製設備。雖然美國大型無線電公司已特別與華為中興切割，但由於這兩家陸企產品較為便宜，仍獲得美國地方小公司的依賴。

美國電信行業組織「農村無線協會」（Rural wireless association, RWA）曾向美國聯邦通信委員會（FCC）表示，大約有1/4會員採用華為獲中興的設備。RWA總法律顧問表示，RWA關切這項行政命令是否會強求其會員去除華為或中興的設備，並禁止未來採購。另外，若要拆除這些陸企設備，估計花費近8億至10億美元。

華為、中興及白宮暫未對相關報導置評。

(中時電子報)