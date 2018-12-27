餐廳開源拼經濟 現在流行推加值服務

2018年12月27日 15:00 中時 馮惠宜

金粥道周一到周五推出11：30到16：30推出399元的超值海陸個人套餐。（馮惠宜攝)

BISTRO88在永春東七街近公益路開設輕巧版的BISTRO88 Light，價格更親民。（馮惠宜攝）

BISTRO88 Light標榜價格更親民，用餐更輕鬆，其中主廚能量早餐，菜色豐富，含概生菜沙拉、麵包、培根、雞肉、炒蛋等滿滿營養。（馮惠宜攝）

全台拼經濟，餐飲業也不例外，台中多家業者近來紛紛推出新服務或新菜單，金苑茶餐廳提早營業推出早餐，中午過後增加外送服務；而金粥道則是平日推出399火鍋商業午餐，另一家BISTRO88創立輕巧版的BISTRO 88 Light，金苑、金粥道新服務上路後業績成長20％，而BISTRO 88 Light開賣一周，日來客次達200人，月營業額目標約200萬元。

餐飲業競爭激烈，店家除了拓展分店外，為吸引更多消費者上門促銷手法各有不同；在台中草悟道商圈開業4年的金苑茶餐廳12月起提早到8點開門迎賓，每天8點到11點推出超值特價早餐，最便宜從108元起到168元不等，把經典的葡式豬扒包、椰香奶酥西士多，甚至香菇蝦粥等搭配飲料以及沙拉、滑蛋等組成超值早餐；且中午12點以後增加外送服務，要全力開發會議市場，迄今營業額已成長20％。

以港式火鍋、冬瓜盅為主打的金粥道則是在近期推出平日中午推出399元的超值海陸個人套餐，港式火鍋湯底四選一，還包括肉盤、海鮮盤、蔬菜盤、飲料加飯後冰淇淋，比起過去個人平均消費800元平價許多。

另一家公益路名店BISTRO88自兩年前推出早午餐後，營業額倍增，從頗受好評的早午餐做延伸，12月22日在永春東七街近公益路開設輕巧版的BISTRO88 Light，價格更親民，也增加下午茶、野穀米等新菜色，且採全日供餐，並且首創手機掃描二維條碼即可機上點餐，開賣以來每日來客次150人到200人不等，每月營業目標200萬元，預估也能為整個餐飲系統挹注新財源。

(中時 )