支持川普關政府？80萬無薪假雇員哭了

2018年12月27日 14:57 中時電子報 吳映璠

美國政府停擺進入第六天，川普持續撂狠話，嗆民主黨若不給足建美墨邊境高牆的預算經費，他絕不會讓政府重新開門，他更出狂言，說被迫放無薪假的聯邦政府雇員都支持關門決定，不過現在推特上出現一個熱門標籤，雇員紛紛在上面哭喊自己工作暫停後經濟陷入困境，顯然這些故事與川普的說法有些出入。

耶誕假期美國政府關門，許多政府機構員工被迫放無薪假，不過也有部分「必要」機構如氣象局等要求員工正常到班。

今年耶誕假期中，社群網站推特興起一個非常熱門的標籤＃停擺的故事（ShutdownStories），許多聯邦政府雇員因美國政府關門，財務狀況出現問題，他們在上面一一道出自己的故事與處境，儘管有些人以匿名方式述說，故事的真實性有待商榷，不過這個活動的熱門程度多少也反映出川普所言並非事實全貌。

據紐約時報（The New York Times）報導，美國政府關門已導致80萬政府雇員被迫放無薪假或是無薪工作，儘管目前政府僅停擺六天，不過許多人已面臨繳不出房租、花光積蓄的窘境。

現年49歲、在美國運輸部（Department of Transportation）工作的布爾（Julie Burr）是一名單親媽媽，她發文表示，因為被迫放無薪假，害得她薪水不夠付房租，她在假期間找了份書店收營員的打工，不過所得遠不及政府工作的薪水，她還得再另找一份打工。

另一位47歲的卡拉瑟斯（Misty Carrothers）在美國司法部擔任律師助手，先生還在攻讀室內設計學位，只能偶爾打零工，全家就靠卡拉瑟斯在政府的這份薪水。現在他們試著申請失業補助，不過緩不濟急，需要等上好幾個禮拜才能拿到，而且金額也只有原薪水的55%。

部分雇員頗幸運，還有存款可以支撐一段時日，不過很多人已開始減少不必要的花費，甚至將收到的耶誕禮物拿去退費，因為他們擔心這次政府關門恐拖得更久。

卡拉瑟斯就表示通常政府關門不會太久，因為這樣政府形象會不好看，不過這一次令她特別憂心，因為她認為川普一點也不在意政府形象這件事，可能導致關門的時間比之前都長。

(中時電子報)

Often I see Twitter bringing out the worst in people. But today I saw this #shutdownstories pic.twitter.com/KibtR6OexN — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) 2018年12月24日