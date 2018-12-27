高球》球場菁英賽 桃園球場衝到前兩名

2018年12月27日 15:01 中時電子報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

南一球場 A隊林宸駒（中）、吳純葳（右）27日接力共擊一球創下單日最低桿70桿， 賽後仍接受教練吳致誼（左）指導繼續練習。（主辦單位提供）

桃園球場今（27）日在「教育部107年高爾夫基層扎根球場菁英隊際錦標賽」成功翻轉劣勢，暫時包辦前兩席。B隊楊浚頡、黃亭瑄合力打出71桿，2回合都是單日次低桿，合計137桿，在團體組獨居領先; A隊黃冠勳、邱譓芠及台北球場A隊馬克、黃郁評，以一桿之差緊追在後。

107年高爾基層扎根球場菁英隊際錦標賽27日進入第二回合四人兩球賽，在每隊男、女選手接力共擊一球的賽制之下，默契成為比賽主軸，生平第一次合作的楊浚頡跟黃亭瑄，因為球路互補，意外擦出火花。就讀國體一年級的楊浚頡表示，黃亭瑄雖然只有國中二年級，但切桿到位，彌補他的短處，他則以精準推桿回報。

台南南一球場A隊林宸駒和吳純葳，27日創下單日最低桿70桿，兩回合139桿，從第一回合併列第8衝到第4，僅落後領先者2桿，展現問鼎冠軍的潛力。

南一球場教練吳致誼賽後仍集合選手在果嶺上繼續練習推桿半小時。他說，比賽後的練習是正視問題所在，比較能夠把比賽的缺點在最短的時間內糾正。

林宸駒和吳純葳均就讀台南永仁中學，平常每天一起練球，彼此熟悉球路，打出來的球都能投隊友所好。林宸駒表示，他在比賽當中直說：「加油！你好棒。」應該起到了鼓舞的作用，國中二年級的吳純葳在擊球時總是盤算著給隊友信心，就這樣心手相連，目標一致，終於創造驚奇。

事實上，今年九月的季賽林宸駒才拿到男A組冠軍，吳純葳則是女B組的亞軍，兩人近況均處高檔。

在第一回合四人四球賽領先的台北球場A、B隊，第二回合聲勢下降 ，A隊的馬克、黃郁評73桿，兩回合138桿 暫居第二仍競爭力，但B隊陳瑋利、陳薇安兄妹却繳出80桿，兩回合145桿，落後多達8桿。

教育部107年高爾夫基層扎根球場菁英隊際錦標賽28日將進行個人賽，並將成績一併列入團體賽後頒獎落幕。

(中時電子報)