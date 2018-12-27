HBL》尹麒綸三分秀 力助松山晉8強

2018年12月27日 15:14 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

「綠色神盾」松山高中今天在107學年HBL高中籃球聯賽複賽第4戰，面對南湖高中韌性十足的追擊，靠著尹麒綸三分球6投5中、攻下24分的幫助下，83：76擊退南湖，複賽目前4戰全勝，拿下8強門票。

松山高中馬建豪第2節剩不到7分鐘時就吞下第4犯，因此壓縮了上場時間，少了他的牽制，上半場打完松山只領先3分。

下半場雙方易籃再戰，高二前鋒尹麒綸在三分線外找到準星，第3節就投進4記三分球，賽後獲得教練黃萬隆稱許，並透露尹麒綸是球隊栽培的重點，他也很開心看到除了馬建豪、林勵之外有其他球員在得分這點廷身而出，尹麒綸則說：「學長給我機會表現，我自然要好好把握，第一年有林正學長帶、今年是小白（章富溢）學長，明年就換我和許皓翔、葛允增與張思遠成為高三學長，更要團結一起、齊心做好每件事。」

黃萬隆也稱讚「小白」章富溢複賽目前4場表現都不錯，章富溢對此回應：「自己已經高三最後一年了，教練也常提醒我要學著像學長胡瓏貿那樣打得強勢點，我也會看瓏貿學長一些比賽影片，也想學習他的自信。」

黃萬隆認為球隊在複賽階段目前4場比賽表現跌跌撞撞，至於今天4犯在身的馬建豪，打得不夠聰明，應該要再更善用他的身高優勢，努力空間還很多，不該自視甚高。

南湖高中許敬恩展現得分能力，獲得好評。(陳筱琳攝)

南湖雖然落敗，高三前鋒許敬恩以54.2％投籃命中率攻下全場最高32分，松山甚至也派身高200公分的馬建豪來一對一防守他，被黃萬隆稱讚表現成熟、技壓馬建豪，表示受寵若驚，許敬恩並說：「球隊上半場表現不錯，出現扳倒松山的機會，可惜最後沒能拿下，賽後有點低落，不過松山實力堅強、可用之兵多，我們收拾心情後，明天繼續拚。」

(中時電子報)