小英的最愛？ 傳吳釗燮明年初出任駐美代表

外交部長吳釗燮。（王英豪攝）

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外交部長吳釗燮之前傳出要回鍋國安會，並安排其機要趙怡翔以秘書方式外派美國，網諷「管媽女婿2.0」！今日又傳出，吳釗燮可能如願在明年初出任駐美代表，駐歐盟代表曾厚仁則接任外交部長。前駐大阪辦事處處長蘇啟誠因9月的大阪風災事件而輕生，事件尚未徹底水落石出，吳釗燮又要轉任駐美代表，網友也感嘆「真的很厚臉皮呀!」

外交部長吳釗燮日前安排其機要趙怡翔以秘書方式外派美國，在外交部內引發批評。並被諷刺「管媽女婿2.0」，趙怡翔可能一聽名字沒人知道，但是他有個外號「口譯哥」，趙怡翔外派美國，視外派地點和補助加給，月薪估計15-20萬之間。

前駐大阪辦事處處長蘇啟誠因9月的大阪風災事件而輕生，事件尚未徹底水落石出，吳釗燮也被指是罪魁禍首之一。今日《上報》報導，曾於2007年出任駐美代表的吳釗燮，一直很想重返華府，他有望在明年初出任駐美代表，駐歐盟代表曾厚仁則接任外交部長。

報導稱，蔡英文若希望在2020大選之前爭取對美關係再有重大建樹，吳釗燮二度駐美是合理選擇。如今蘇啟誠事件尚未徹底落幕，吳釗燮將安然下莊，也讓網友感嘆「真的很厚臉皮呀!」外交部人士則私下表示此則爆料並非事實。

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