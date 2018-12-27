幻象戰機、元氣早餐陪你過元旦

2018年12月27日 15:08 中時 陳育賢

2019元旦首日起個早，一同來新竹市政府前廣場看幻象戰機、品元氣早餐，迎接2019吧。（陳育賢攝）

元氣早餐市集今年匯集17家在地中、西式店家共襄盛舉。（陳育賢攝）

2019元旦首日起個早，一同來看幻象戰機、品元氣早餐，迎接2019吧！新竹市政府將於元旦早上7點30分，在市府前廣場舉辦升旗典禮，除有幻象戰機氣勢衝場、雙舞台觀賞表演，另有17家在地美食進駐推出元氣早餐市集，還有「尋找元旦壽星」活動。

社會處長李季縈表示，為慶祝2019元旦升旗活動，市府在市府前廣場規畫雙舞台升旗典禮，讓民眾可以零距離享受市府安排表演，並連續第2年邀請空軍2聯隊出動5架幻象戰機，俯衝市府上空。

欣賞完幻象戰機衝場後，民眾還可一同品元氣早餐、觀賞表演，熱鬧迎接新年的到來，演出節目則包括音樂舞蹈音樂、饗宴，由艸雨田舞蹈團、廖柏雅小提琴演奏、MIX街舞、新竹直笛團、兩隻小豬─雙人彈唱組，藉著聽著輕快悠揚樂曲，帶民眾共享溫馨、幸福的元旦假期。

李季縈說，市府此次另發起「尋找元旦壽星」活動，凡是1月1日出生的「元旦壽星」，活動當天上午7點30分起，可至大會服務台接受「壽星認證」，之後即可獲得限量30分的「元旦全家餐」。

一般民眾也可兌換「早安打卡禮」，當天6點30分起至大會服務台以個人臉書、IG完成指定打卡動作，即可領取限量180分的早餐兌換券。

至於元氣早餐市集則於早上8點30分展開，現場有包括能量捲餅、SUBWAY、bigreeny 料理．家、牛埔水煎包等17家在地名知早餐店，帶來雞肉薯泥捲、潛艇堡、蜂蜜麻糬鬆餅及碳烤土司等32種中、西式餐點供民眾選購。此外，現場還有限定好康活動，凡於指定地點拍照打卡，經認證後就有機會得到限量新年好禮。

元氣早餐市集今年匯集17家在地店家共襄盛舉，包含Like.8 來點吧、能量捲餅、SUBWAY-東門店、bigreeny 料理．家、牛埔水煎包、丰晟小籠包、美而美早餐、早安二街坊、鐵男漢堡、IS烤鴨捲餅、鬆餅巷、郭記餡餅王、時樂堂、蜜糖雕可頌、滿福寶炭烤吐司、享噹初、瑞斯飯糰，匯集新竹市最強早餐陣容，邀請民眾歡慶元旦之餘，品嘗營養滿分的幸福早餐。更多活動資訊請上新竹市官網查詢，或撥打市民服務專線1999。

(中時 )