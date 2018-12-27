盧秀燕提案空汙減量 賴揆允諾中央與市府進一步會商

2018年12月27日 15:49 中時 陳世宗 影音／ 黃鈺潔 影音／

台中市長盧秀燕27日出席她上任後首次行政院會，為加速落實她改善空汙的政見，她向中央提案檢討台中火力發電廠最老舊且功率差的第4號機組繼續運轉的必要性，希望108年起整年不運轉，減少空汙排放，並提議經濟部與環保署與市府共同會商環保減汙議題，納入地方意見與需求。行政院長賴清德裁示，中央能源政策已有期程，請經濟部與環保署配合與市府共同會商，讓台灣未來空氣品質越來越好。

行政院會由行政院長賴清德主持，除台中市長盧秀燕外，包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、高雄市長韓國瑜等6都市長都齊聚一堂，爭取地方建設。盧秀燕是6都市長最早抵達者，希望為台中空汙問題尋求中央更多的協助。

「燃煤發電是最汙染的發電方式！」盧秀燕說，這兩年台中空汙非常嚴重，她當選後台中空汙有稍微好轉，但主要是11月24日至12月24日台中火力發電廠10部機組中有2部機組歲休；另有1至2部機組故障，這一個月內約有2至4部機組沒有運轉。

盧秀燕表示，中火全部採燃煤發電，是全國最大的火力發電廠，為三座核電廠總和的1.12倍，如果10部機組火力全開就會造成嚴重的空汙。現在中火10部機組中有部分正在更新改善，其中第4號機組最為老舊、功率差，而且更新需花近20億元，經濟部應檢討繼續運轉的必要性，建議108年起第4號機組整年不運轉，不但能減少空汙，也能達到宣誓的作用。

盧秀燕說，因107年大林、通霄電廠都有新的機組參與發電，讓台電在電力調度上更有彈性，這也為何中火現在雖然有2至4部機組沒有發電，但是北部或其他地方卻沒有缺電的情形。英國目前境內約有8至10個燃煤發電廠，2025年將全面停止燃煤發電，歐洲其他國家也規劃於2030年停用，台灣燃煤發電廠未來如果逐步減少的話，這也與民進黨中央的能源政策相符。

盧秀燕指出，台中市與中央在能源政策與環保減汙的政策目標是一致的，會一起攜手努力，但是仍有區域性分配的問題，建請經濟部與環保署與台中市政府共同會商，並納入地方意見與需求，避免讓用意良善的政策事倍功半。

新聞局轉述指出，行政院長賴清德對此裁示，請經濟部與環保署與台中市政府共同會商，台灣在推動能源轉型的過程中，將同步完成非核家園、穩定供電、產業發展及減少空汙四大目標。

賴清德指出，面對空汙問題，經濟部與台電經由降低燃煤比例、增加天然氣發電、改以超超臨界機組提升效率等方式，可將火力發電於2025年減排35%，未來台中火力發電廠也將有2部天然氣機組，屆時將可淘汰4部燃煤機組；另針對移動汙染源、揚塵、工業鍋爐、餐廳空汙排放也有相應的對策，有信心讓台灣未來空氣品質越來越好。

會中經濟部長沈榮津表示，台中火力電廠目前1至4號機組正進行空汙改善，完成後預計硫氧化物可減少50％、氮氧化物降低35％、粒狀汙染物減低20％，持續5至10號機組也會進行改善，在空汙嚴重時也一定會配合降載；針對公投決議火力發電量每年降1％的部分做通盤檢討，對供給面與需求面系統性檢討後將與盧市長交流，以同理心的方式看待台中鄉親的感受。

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(中時 )