影》惹到東廠促轉會2人 朱學恒：魏揚案承審法官慘了！

2018年12月27日 15:18 中時電子報 張達智

[中視新聞] 突襲行政院 清大學生魏揚一手策劃 20140324

行政院促轉會代理主委楊翠的兒子魏揚，因太陽花攻占行政院被起訴，一審判他無罪，檢方上訴，全案高院審理中。魏揚與律師團召集人尤伯祥不滿高院要傳喚方仰寧在內的警官作證，提出聲請要求法官迴避審理。對此，「宅神」朱學恒說承審法官慘了，一次惹到惹到東廠促轉會2人，小小法官怎麼頂得住？還不速速判魏揚無罪啊！

323攻占行政院事件，檢方起訴132人，蔡英文總統上台後，行政院撤告，但有21人無法撤回公訴；台北地院判魏揚無罪，但陳姓等被告涉犯妨害公務等罪分被判刑3月至5月，得易科罰金，檢不服提上訴。

今年9月間，魏揚到英國念書回國後首次出庭，他在法庭陳述時一直環顧四周，遭審判長陳筱珮打斷，強調這是法庭「說話要對法官講」，他與律師即對審判長不滿，未料，上周二因審判長要傳喚方仰寧等警官到庭作證，律師再度槓上合議庭。

律師團召集人尤伯祥認為，陳筱珮對被告存有敵意、心證有偏頗之虞，上周六遞狀聲請3位法官迴避且停止審理，尤伯祥與魏揚等人昨在高院門前，批合議庭法官偏頗不公正，高院應勇敢裁准本件法官迴避案。

魏揚是行政院促轉會代理主委楊翠之子，而尤伯祥則是促轉會兼任委員。「宅神」朱學恒在臉書發文說：「承審法官你慘了，被告魏揚是促轉會代理主委楊翠之子，律師團召集人尤伯祥乃是促轉會兼任委員。當今聖上眼下當紅的東廠衙門才幾個人，你一次惹到兩個人。

君不見當初踢爆東廠的吹哨者不但沒有獎賞反而銷聲匿跡，大檔頭張天欽腳底抹油之後現在毫無責任逍遙法外。

你小小一個法官怎麼可能頂得住？還不速速判他無罪啊~~~~」。

網友紛紛回應「第一次看到鄉民支持法官的呀」、「只好大家2020滅東廠、救法官」、「囂張沒有落魄的久！我們就來看看他們母子還能囂張多久......」、「只要被告在法庭上被法官糾正，就可以聲請法官迴避。這招還不快學起來。」。

(中時電子報)