羅志祥肯讓她爬頭上 周揚青告白「找到接替父親的男人」

羅志祥、周揚青認戀3年。（圖／翻攝自showlostage、gracechowwwww IG）

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中時電子報
周揚青曬情侶裝合影。（圖／翻攝自gracechowwwww IG）
周揚青告白男友。（圖／翻攝自gracechowwwww IG）

39歲羅志祥（小豬）2015年認戀大陸網紅周揚青，近年來兩人越愛越大方，也數度傳出結婚喜訊，但都被當事人否認。最近周揚青和羅志祥到東京迪士尼過聖誕節，周揚青昨(26日)晚間在IG發文分享兩人甜蜜互動，指遊行時羅志祥為了讓她看得到隊伍，「男友力」爆發讓她騎在他肩膀上，令周揚青想到自己的爸爸，直說終於找到可以接替父親愛她的男人了，放閃無極限。

小豬和周揚青公開交往3年多，周揚青多次被拍到現身台北，陪羅志祥媽媽聚餐，準媳婦架式十足，私下兩人在網路上互動，周揚青也大方稱呼羅母為「媽媽」，可見雙方已認定，先前傳出今年9月周揚青30歲時，兩人有意閃婚，但當事人否認。

最近周揚青在IG大方曬出和小豬穿情侶裝的背影，透露兩人到東京迪士尼過聖誕節，昨她更有感而發在IG限時動態說：「昨天在Disney看表演的時候，我前面的人太多了看不到全部，於是男朋友就讓我騎在他身上，就這樣背著我看完了整場表演。想起來上一次來東京的Disney還是和爸爸媽媽」，周揚青表示，男友的貼心舉動讓她想到了爸爸，「所以在他背著我的時候，我就在心裡默默地說『爸爸，我終於找到一個可以接替你愛我的男人了...』。」

(中時電子報)

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