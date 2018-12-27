MLB》大谷開啟新時代？ 運動家教頭：二刀流活廣告

2018年12月27日 15:22 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

天使隊「二刀流」大谷翔平拿下美聯新人王為自己的大聯盟菜鳥球季做了最完美的詮釋，同時他也在大聯盟掀起「二刀流」旋風，球隊也開始讓球員嘗試投打兼修，運動家總教練(Bob Melvin)讚道：「大谷翔平簡直就是『二刀流』的活廣告。」

談起大谷翔平新人球季的表現，新任天使教頭阿斯瑪斯(Brad Ausmus)說道：「他真的是一位獨一無二的球員，他若單只是投手，就已非常特別，站在打擊區也是獨特的打者，現在，這兩個我們都可以得到。」

早在大谷翔平效力日職北海道日本火腿鬥士時期，天使總管艾普勒（Billy Eppler）就曾赴日觀察大谷翔平一整年，並且說服大谷加入天使隊，「大谷翔平在投手丘以及打擊區的樣子，我以前從未在大聯盟哪位球員身上看到過，真的很特別。」艾普勒說。

大谷在大聯盟的新人年，以先發投手身份出賽10場，繳出4勝2敗、自責分率3.31的數據。打擊部分326打數擊出93支安打包括22發全壘打、貢獻61分打點，繳出2成85/3成61/5成64的打擊三圍。季末他成為本季美聯新人王，是繼卓奧特(Mike Trout)2012年後，再度獲得這個獎項的天使隊球員。

大谷在大聯盟首度先發登板對戰的球隊是運動家，該役他先發6局掉3責失分，最終拿下首勝。運動家教練馬文表示：「大谷翔平就是一個『二刀流』活生生的廣告，他到底怎麼辦到的？而且還很順手。」

馬文說道：「我知道他能把工作做得很好，但這麼好的成績出乎我預料，他做的這些顯得他是獨一無二的。或許大谷翔平為其他人開啟了一扇門，投打兼修確實不太容易，不過大谷看起來相當輕鬆。」

有了大谷這個成功的案例，今年6月天使隊試著讓更多球員走進「二刀流之門」，他們從選秀會上挑選年輕好手英格利許（William English），且會以二刀流的身份讓他先在小聯盟磨練，不僅如此，9月更將野手送去加練投球。

阿斯瑪斯表示：「因為大谷翔平，未來有機會在大聯盟看到更多『二刀流』選手，我並不想將之稱為一時風潮，我想，以後的年輕球員一定會說，為何我不能兩者都練呢？」

(中時電子報)