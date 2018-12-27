三峽河死魚元凶抓到了 竟是食品業者偷排強鹼廢水

違規業者在工廠內以強鹼清洗地板。（譚宇哲翻攝）

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環保局稽查員進入工廠確認生產製程及廢水排放情形。（譚宇哲翻攝）

新北市三峽河大同橋下24日傳出數十隻魚群暴斃，新北市環保局稽查員26日到場追查，發現竟是德揚食品工廠將未經處理的強鹼性廢水直接排入三峽河，導致河川汙染，環保局表示，已依《水汙染防治法》告發業者，最高可裁處300萬元罰鍰。

環保局表示，稽查員24日上午9時獲報後隨即趕赴現場，到場發現河面確實有死魚，但初步檢驗水質並未發現汙染或急毒性重金屬物質反應，研判造成死魚的汙染行為非當下產生，懷疑是上游工廠不時偷排廢水所致。

經稽查員連日逐一清查縮小範圍後，最後鎖定上游10餘家工廠，並發現三峽河支流三峽溪有混濁白色廢水排出，經量測pH值竟高達11.35，進入一旁的德揚食品工廠，現場果然查獲業者以強鹼氫氧化鈉清洗機具及地板，並將高鹼性廢水直接排放進溝渠，流入三峽河。

環保局表示，由於現場違規情形證據確鑿，業者也當場坦承行為，已依《水汙染防治法》第30條規定告發，最高可裁處300萬元罰鍰。

環保局呼籲，民眾一旦發現溪水遭受污染，請於第一時間立即撥打1999市政服務專線通報環保局，亦可經由「公害報報」APP進行報案，環保局將即時派員查處。

(中時 )

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