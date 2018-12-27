張善政：把反核當上帝菩薩崇拜 比例不到2成

2018年12月27日 15:36 旺報 李侑珊

本次九合一大選併公投，其中「以核養綠」公投同意票高達近590萬票，支持核能政策已形成一股龐大的民意潮流，對此，前行政院長張善政表示，堅定反核並詆毀核能，只是極少部分民眾，並且比例只有1到2成，依照「以核養綠」公投結果來看，社會上多數人是「中間份子」，能夠判斷政策對錯，「這樣的人越多越好」。

中華核能學會27日舉辦會員大會，張善政以「社會溝通與核能未來」為主題發表專題演講。張善政表示，他過去在政府單位任職的時候，曾看過能源相關數據，民進黨政府致力2025年力推「非核家園」，政策非常不合理，而在本次九合一大選，民進黨提出的公投案，「不想要的都過關了」，反映了民意基礎的現況，「我們也不能過分樂觀」，即便本次「以核養綠」公投獲得將近590萬的同意票數，但2020年是否能將核四公投綁總統大選進行，甚至通過，「需要步步為營」。

至於核能政策的爭辯未曾止息，核電也無法擺脫危險能源的標籤，張善政則說，工程背景的技術門檻太高，溝通及簡易說明不易，「三分鐘內講的清楚嗎？」這也是普遍工程教育的盲點，其中核能溝通更是弱勢，不了解因此造成無謂恐懼心理，核四建廠過程更是紛擾不斷，各界質疑其工程品質。

張善政說，他非屬核工專業領域人才，對於近期廣受討論的核燃料乾式貯存，洽詢過不少國內外核工專家，如今核電技術不斷進步，只要隔離工作做得好，放射線跑出來，甚至造成汙染的機會非常低。

「如何溝通？」張善政認為，核電政策的推行，一定要搭建強而有力的溝通平台，將專業的核能專業化成庶民語言，協助民眾搞清楚核能基本觀念。

(旺報 )