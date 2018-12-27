跆拳國手劉威廷跨行參加格鬥「武跆王」賽

2018年12月27日 15:36 中時電子報 黃邱倫

由中華民國綜合格鬥協會主辦的WOTD猛龍過江職業技擊爭霸賽「武跆王」即將在明年1月12日於台北市和平籃球館華麗登場，屆時將有包含劉威廷、侯光武與楊宗燁等多位現役跆拳道選手上陣，同時賽制也回歸硬派風格，脫下電子護具，找回跆拳昔日激情！

『武跆王』創下搭建職業跆拳道舞台的壯舉，成為除了亞奧運賽事以外，另一個讓選手展現戰力的舞台，今年二月成功攻上小巨蛋後，不只踏出了台灣職業跆拳的一大步，也在亞洲跆拳道界造成轟動。

此次武跆王陣容堅強，老將新秀精銳盡出，賽事共有10場個人賽（2場女子組及8場男子組）及4場團體賽（兩組男子兩組女子），其中個人賽最受矚目的一場對戰將由退役國手許家霖對上朱博翔。

2013年拿下世界跆拳道錦標賽銀牌的許家霖，在選手退役後轉任教練，培育跆拳幼苗。武跆王的登場激起鍾愛傳統打法的許家霖重披戰袍的心，將再度回到場上對戰年僅18歲的朱博翔。初生之犢不畏虎的朱博翔表示，對上前輩完全沒有壓力，反而很期待武跆王賽制將帶來前所未有的跆拳激戰。

今年七月『武跆王』團體賽的最大贏家國立彰化師範大學，這次將由2017年世大運銅牌國手楊宗燁領軍挑戰衛冕，他們將迎戰對手是由2016年里約奧運國手劉威廷與2018亞運國手侯光武組成的國立台灣體育運動大學隊，兩間跆拳名校的恩怨情仇，將在這次『武跆王』一觸即發。

(中時電子報)