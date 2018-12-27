吳萼洋、李麗芬合體獻唱 將熱力引爆太平洋觀光節

「2019太平洋觀光節」中，吳萼洋將與李麗芬合唱 〈愛江山更愛美人〉，未演先轟動。（花蓮縣政府提供）

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「2019太平洋觀光節」宣傳海報已出爐，唱將如雲觀眾期待中。（花蓮縣政府提供）
花蓮縣政府觀光處長唐玉書歡迎國內外遊客參加「2019太平洋觀光節」，與花蓮鄉親同歡倒數迎新。（范振和攝）

〈愛江山更愛美人〉，「2019太平洋觀光節」中，吳萼洋將與李麗芬合體演唱，網友號稱此拍檔是「全台跨年最受期待的夢幻組合」。不只如此，實力派歌手畢書盡等15組人馬，都將勁歌熱舞陪同鄉親倒數迎新。

吳萼洋因參選台北市長選舉，政見會中高歌〈愛江山更愛美人〉，一夕爆紅，此次應花蓮縣政府之邀，與原唱藝人李麗芬合體獻聲，引起網路熱烈討論。

花蓮縣長徐榛蔚指出，在花蓮市六期重劃區舉辦的「太平洋觀光節」迎新活動，從31日晚間6時先由在地吉娜婦女協會等5組人馬演出，8時起再由15組藝人輪流勁歌熱舞至元旦凌晨1時，屆時還會安排長達300秒的煙火秀，點亮花蓮夜空，為鄉親祈福。

不只以蜂蜜檸檬爆紅的吳萼洋將到場，觀光處長唐玉書表示，今年跨年盛會的藝人卡司陣容堅強，包括Bii畢書盡、詞曲創作歌手黃國倫、ＪＲ紀言愷、袁詠琳、阿喜、子閎、明杰、羅平、盧學叡、陳夢晨、楊程鈞、Erika、SASA、ASA等實力派唱將，以及MV在ouTube點閱破千萬的實力派創作歌手蕭秉治（廷廷）都將輪番上陣，與鄉親同歡。

唐玉書歡迎大家於12月31日晚會活動現場上傳自己與家人、朋友、情人的合照圖文至Facebook、Twitter、Instagram，並hashtag「#2019花蓮太平洋觀光節」，就有機會在大螢幕上看到自己的合照，更有機會抽中精美禮物。

唐玉書提醒大家，12月31日晚間5時起至明年1月1日凌晨1時，將進行交通管制，民眾可將車輛停放花崗山、自由街、民國路與復興街交叉口、公園路與軒轅路交叉口、太平洋公園、北濱街路旁等處停車場，再步行前往觀賞表演。

(中時 )

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