2018金質旅遊獎掛保證！五福旅遊連續4屆獲獎

五福旅遊金質獎得獎團隊。圖：五福提供

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加拿大黃刀鎮一年之中約有250個夜晚有機會欣賞美麗的極光。圖：五福提供

五福旅遊（2745）已連續4屆獲得由品質保障協會所主辦的『金質旅遊行程』獎項，今年所榮獲的兩個行程，為中國大陸華北地區『福氣中國～北京頂級5日』及北美洲地區『加拿大黃刀極光10日』，透過嚴格的金質旅遊評選，並符合規定出團人數需超過5團以上、8成以上的滿意度調查表、行程安排的住宿、餐食、行程路線…等皆需詳細表列，再從經由專業產官學的60位代表評選出，能夠獲得獎項實屬不易。

中國大陸線控林品瑩副協理表示：『五福在中國大陸旅遊深耕多年，近年發展出”福氣中國”系列，每一支旅遊行程皆以金質旅遊評選的嚴格規定設計，但受限每年單一旅行社只能送審4支行程參賽，相信五福旅遊的團體行程值得消費者考驗。除福氣中國的頂級系列以外，其他中國大陸行程，同樣注重消費者的旅遊體驗，全產品路線推出VIP三排椅巴士、提供WiFi分享器上網、全程無購物行程，目的要讓旅客享受更好的旅遊品質』

近年五福擴展國外旅遊路線，已逐漸著重在歐美紐澳及遊輪等長程旅遊的經營，美加線控崔淑媛經理表示：『本次獲獎加拿大黃刀極光行程，在2017年底就上架銷售，在產品設計上面航班、住宿、體驗活動等等皆無不用心。而2019年的加拿大極光行程，目前已達9成的銷售。』

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