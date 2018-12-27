菊規韓不隨？港媒：因韓國瑜兩岸小組2亮點破常規！

2018年12月27日 15:49 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

新任高雄市長韓國瑜昨(26日)證實，市府籌組兩岸小組將邀請前高雄縣長楊秋興參加，宣布任命楊秋興為兩岸小組副召集人，韓國瑜並表示，「要開大門與各方交往，兩岸沒有圍牆」，有媒體評論分析，韓國瑜主持的兩岸小組並打破陳菊時代的規定，並點出2亮點。

回顧近日大陸國台辦發言人馬曉光26日重申，在「對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，歡迎台灣各縣市參與兩岸城市交流合作」。據資料顯示，陳菊在2011年成立高市府兩岸小組，頒布小組成立要點，由市長任召集人，指派副市長任副召集人，工作小組成員除了府內與大陸事務相關的局處首長外，更進一步邀請府外親綠學者專家加入。

據港媒《中評社》評論分析指出，韓國瑜以「九二共識」為基礎推動南南合作，有可能為兩岸城市交流開啟新的一頁。分析稱兩點不同之處在於，第一，韓國瑜邀不在市府小內閣的楊秋興出任副召集人，已經打破了「過去由副市長兼任副召的做法，指派研考會主委會小組執行長，維持了由研考會擔任執行秘書」的幕僚功能定位。

評論稱，第二，與陳菊時代不同之處在於，韓國瑜在近日受訪時，表示「兩岸小組成員，除市府局處首長、外聘學者專家外，還將邀請市議會、各黨派代表及台商參加」。韓國瑜認為，「九二共識」是兩岸交流的政治基礎，是兩岸都能接受的最大公約數，韓希望兩岸事務能更貼近民意，並藉此爭取議員的支持。

(中時電子報)