蔡英文執政真的很爛？網分析只有兩點輸給馬英九

2018年12月27日 15:43 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文2016年上任後，雖歷經多項改革措施，民調依舊委靡不振，反觀前總統馬英九卸任後人氣回升，更有許多人開始懷念馬英九執政的時光。對此，有網友認為其實兩人能力差不多，但蔡英文只輸在兩點。

蔡英文上任後許多政策不得民心，「蔡不如馬」聲音四起。這次九合一選舉民進黨慘敗，讓蔡英文連任之路出現波折。而前總統馬英九在執政時也經常被罵到臭頭，但他在卸任後人氣回升，所到之處都有人要簽名、熱情要求合照。

網友nobody0303在PTT問及，如果現在總統大選只有馬英九、蔡英文這兩個人出來，一定要選一個的話，哪個比較好？大家會投誰？有許多人回應表示「硬要選還是蔡好了」、「馬是0分 蔡是負分」、「蔡做了總統才知道馬的好」、「馬不會2年就崩成這樣」。

不過網友LewisRong認為兩人能力差不多，但蔡英文只差在兩點。第一個是馬當政有陸客來觀光。第二個是國民黨有很多以前培養很久的技術官僚能當政務官。他說民進黨都是民意代表轉任，根本沒深入了解過部會運作。他說光看閣揆就知道了，國民黨掌權時很多人選能用，但民進黨就那幾個輪來輪去，「連選這麼難看的蘇都有閣揆做，就知道民進黨沒啥人才」。

該網友認為並不是馬比較好，而是他下面有些能做事的人能用。但若論能力，兩者其實差不多。

(中時電子報)