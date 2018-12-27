賴揆拍板：eID預計2020年下半年全面發放

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行政院長賴清德上午聽取「智慧政府規劃報告」後裁示，數位身分識別證(New eID)為實現智慧政府各項措施之基礎，請內政部妥善規劃全面換發相關工作，於2020年順利啟動全面換發作業。國發會主委陳美伶表示，數位身分證只是一把鑰匙，並不是貯存資料的晶片，不會侵害個人隱私。

賴揆表示，國發會提報的「智慧政府規劃報告」屬台灣加速與國際同步推動政府數位轉型的重要政策，運用人工智慧等新興科技，優化決策品質，建構下一世代智慧政府公私協力治理模式，進而帶來更創新便捷的服務、體現更透明治理的政府，他原則同意。

賴揆並說，數位身分識別證(New eID)為實現智慧政府各項措施之基礎，請內政部妥善規劃全面換發相關工作，於2020年順利啟動全面換發作業。

賴揆表示，「資料」為發展智慧政府創新服務的核心，請各部會配合智慧政府規劃，破除藩籬，運用安全可信賴的骨幹網路，進行跨機關間資料共享共用，提升資料應用價值。

賴揆並請各部會優先配置資源辦理政府業務流程全程線上處理等各項具體作為，並從民眾需求加強跨域服務流程改造，請國發會擬定整體行動方案，統籌協調各機關執行，以落實智慧政府目標。

陳美伶則說，過去台灣已推動相當長的電子化的工作，民眾最有感覺的就是網路報稅、電子發票、面對數位經濟時代來臨，要朝向智慧化政府邁進，要如合處理智慧化的部分，最重要的就是要有數位身分識別證，不管在其他先進國家，在數位比台灣前面的愛沙尼亞或新加坡，已有數位身分識別卡片，台灣也要有數位身分識別證，但其實數位身分識別證只是一把鑰匙，並不是貯存資料的晶片，因此會跟自然人憑證結合，透過政府的骨幹網路，利用區塊鏈或代碼技術，跟政府機關的資料庫在需要時於雲端取用，數位身分證基本上只有辦識功能，跟個資沒有直接相關，不會侵害個人隱私，這個計畫提出來之前，eID計畫已跟賴揆及相關部會討論，經同意在2020年下半年全面發放。

(中時 )

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