女性肺癌發生率上升 醫：基因修補能力較差

2018年12月27日 16:34 中時 林周義

肺癌是女性癌症發生率第三名，根據國健署最新癌症登記報告，國人十大癌症中，肺癌呈上升趨勢，2016年的新增人數共402例，其中僅有1例為男性，男性發生率下降，女性發生率上升。醫師表示，若女性與男性暴露於相同程度的致癌物，女性罹患肺癌的風險仍較男性高，有研究指出，女性基因修補的能力較男性差。

根據國健署2016癌症登記報告，2015年新增的女性肺癌患者共401人，男性則僅有1人，位居國人十大癌症第二名。若單看女性，則位居第三。以標準化發生率來看，在男性身上呈下降趨勢、女性方面則上升，整體上下震盪。即便如此，標準化死亡率已連續6年下降。

台北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任蔡俊明表示，男性與女性暴露在同樣程度的致癌物時，女性罹患肺癌的機率較高，約是男性的2-3倍。當DNA被癌細胞破壞，代謝物將隨尿液排出體外。遭破壞的代謝物在女性尿液的比例較男性多，顯示男性的基因修補能力較佳。

除了先天的基因因素，外在致癌原因則包括二手菸、空污、職業致癌物等。國健署癌症防治組組長吳建遠表示，菸害及二手菸的影響較高，約佔所有危險因子的7成。在亞洲女性當中，常見不抽煙仍得肺癌的案例。

蔡俊明建議，民眾可透過低劑量電腦斷層檢查，篩檢出早期的肺癌，及早治療。若等到晚期才發現，可能無法使用較有效的治療方法（如：手術），治療成本將相當可觀。除了篩檢，蔡俊明也提醒民眾，避免抽煙、暴露於空汙當中，以免肺癌找上門。

(中時 )