原來是胸悶！普悠瑪協調會抱胸遭轟傲慢 張政源說話了

張政源解釋為何雙手抱胸：當時也感覺胸悶，所以雙手抱胸稍作喘息。（圖／翻攝張政源臉書）

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中時電子報
張政源在臉書PO文向參加普悠瑪協調會的家屬解釋為何雙手抱胸。（圖／張政源臉書全文）
董家大姊出示這張照片說，普悠瑪家屬因不懂而提問，竟遭台鐵局長張政源「訕笑」，家屬感覺張政源的表情，意思是家屬「怎麼會蠢到這樣子」。（圖／翻攝臉書）

台鐵普悠瑪翻車意外協調會已開過3次，受害者家屬對於台鐵的態度非常不滿，尤其是台鐵局長張政源在協調會上雙手環抱在胸前的樣子，讓看到的人都覺得傲慢，張政源終於解釋了，他說家屬誤會了，他當時是「感覺胸悶」，才「雙手抱胸稍作喘息」，希望家屬不要見怪。

台鐵普悠瑪意外發生至今2個多月，台鐵與家屬開過3次協調會，一家八口罹難的董家大姊說，張政源在協調會上不是雙手環抱胸前、斜坐在椅子上，就是「訕笑」，那種表情讓家屬覺得「好像在說家屬很蠢」。

張政源27日在臉書PO文向家屬提出解釋，他說，「家屬真的是誤會了」，雙手抱胸是他在思考時的習慣，同時，他那天也是「感覺胸悶」，才會雙手抱胸讓自己舒服一點。

協調會上，官方還提出讓家屬聽不下去的建議，台鐵局主秘朱來順對家屬說，如果對賠償金額不滿意，可以向法院提告，這樣的說法讓家屬很難接受。張政源也在臉書上緩頰，「除了法令規定的補償之外，我也會主動透過合法途徑全力協助家屬爭取更多的權益及保障」。

張政源同時在臉書透露，自己最近也在守靈，因為母親驟世，所以他對於普悠瑪意外罹難者家屬失去至親的「錐心刺骨的痛」，他深有體悟。

(中時電子報)

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