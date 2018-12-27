獨居男上吊成無名屍 警幫助他落葉歸根

2018年12月27日 16:00 中時 張穎齊

基隆市一分局三組長許耀彬（左）透過無名屍的鼻骨特徵，進行大數據交叉分析，成功協助家屬找到失蹤的陳姓男子，讓陳男得以落葉歸根。（張穎齊翻攝）

基隆市一分局三組長許耀彬（中）與同仁花了不到3天，透過無名屍系統，協助家屬找到失蹤的陳姓男子，讓陳男得以落葉歸根。（張穎齊翻攝）

幫助往生者落葉歸根！一名男子23日被人發現在五股疏洪道的樹上，上吊身亡，由於男子眼睛凸出、嘴巴變形，經法醫比對仍無法確認身分，基隆市一分局三組長許耀彬獲報後，進行交叉比對，終於根據鼻骨特徵查出是名40歲的陳姓獨居男，隨後通報家屬，協助死者找到回家的路。

許耀彬說，有民眾23日在五股疏洪道，望見有個人吊掛在樹上，起初以為是個假人，豈料走近看發現竟是真人，嚇得他趕緊報案，新北市警局蘆洲分局員警到場後，發現無名屍身上沒有任何辨識身分的證件，只有在口袋留下1張紙條寫著「把我當無名屍燒一燒，骨灰丟掉大海就好」等字眼，令人唏噓。

檢警會同法醫進行屍體辨識，但無名屍沒有前科，採集指紋也比對不出來，加上男子上吊後，眼睛凸出、嘴巴變形，更增加辨識難度，於是只能登錄在無名屍系統上公告協尋。

「幸好鼻子還算完整！」許耀彬開始搜尋交叉分析，比對上百筆資料，覺得無名屍的鼻骨特徵還算明顯，不到3天就比對出一名住在三峽區的陳男，並找到了陳的弟弟。

「哥哥生前就一直很悲觀，想自殺！」許耀彬轉述陳弟說法，指出哥哥未婚，平時靠打零工維生，獨居在三峽老家，生前常常怨嘆自己很沒用，且工作不順，一直窩在家中，有輕生的念頭，豈料21日發現哥哥失蹤。

經許耀彬帶陳弟會同檢察官相驗後，確認無名屍是陳男，26日開具死亡證明書，順利讓陳男落葉歸根，得以辦理安葬事宜，陳弟也再三鞠躬感謝警方協助，盛讚「功德一件」。

此次是許耀彬今年查獲的第4具無名屍，最久一具曾找到失蹤9年，另外今年也已尋獲35名活的失蹤人口，「做功德」是他堅守的原則，在警界備受肯定。

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