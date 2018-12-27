台足旅外添一人 帶刀後衛王睿加盟香港元朗

元朗足球會會長王威信（左）與台灣國腳王睿今天正式簽訂球員合約。（元朗官方臉書翻攝）

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中時電子報
／綜合報導
王睿（中）職司後衛，攻擊能力卻讓前教頭懷特驚豔。（資料照片／李弘斌攝）

台灣國腳再傳旅外好消息！香港元朗足球會27日宣布，與中華男足阿美族後衛王睿正式簽訂合約。元朗總教練郭嘉諾表示，十分欣賞王睿的球技，深信他能加強球隊中後防實力。王睿將穿上30號球衣，也成為繼「台灣隊長」陳柏良之後，第二位加盟香港職足的寶島好手。

陳柏良在2011年加入港甲的天水圍飛馬，成為台灣首位旅外職業足球員，時隔7年再度有王睿加盟元朗。由於港甲已於2014年改制為香港超級聯賽，也讓王睿成為第一位參加港超的台灣好手。

「我覺得這是一個挑戰，也是對自己的一種肯定，」王睿表示，向陳柏良詢問過香港足球的情況，陳柏良也很鼓勵小老弟出去闖一闖，「他希望我們能讓其他國家看見台灣正在不一樣，也希望自己能一直進步，甚至到更好更高的地方！」

王睿（右）2015年在世界盃資格賽客場攻破汶萊大門，是中華隊逆轉晉級的功臣之一。（資料照片／李弘斌攝）

25歲的王睿早在2015年，就以17歲之齡入選成年國家隊，更在世界盃資格賽客場對汶萊之戰率先破門，打響「帶刀後衛」的名號，也幫助中華隊以兩回合總比分2比1逆轉氣走汶萊，晉級下一階段。

王睿速度快、活動力強，不但頭槌出色也有控球能力，屬於有攻擊能力的後衛，中華男足前教頭蓋瑞懷特（Gary White）甚至想讓他踢攻擊中場。只可惜幾次運動傷害，包括膝蓋動刀，限縮了他更上層樓的發展。

今年雅加達亞運，我國相隔52年再次參加男足賽事，王睿以超齡球員身分率隊出征，同組對手包括香港，也讓他被港足俱樂部注意到，在今年底順利加盟元朗。元朗足球隊成立於1958年，曾於1962-63賽季贏得隊史唯一一座港甲冠軍，上季港超拿下第6名。

王睿於國訓隊退伍後，今年初加入傳統勁旅台電，球季結束則代表新成立的台中FUTURO參加台甲聯賽資格賽。由於港超採跨年賽制，王睿預計在2018-19賽季的下半季，披上元朗戰袍投入港超。

(中時電子報)

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